台中水房幫對岸「刀哥」洗40億 主嫌用K寶點擊器判10月

刑事局去年1月間查獲洪姓男子為首的洗錢水房，全案搜索帶回涉案多名共犯，並查扣罕見自製的「U盾、K寶點擊器」。檢警調查，洪等人從前年間就替對岸經營博弈網站的「刀哥」洗錢，利用網路連結到大陸地區的金融機構網頁後，利用點擊器產生密碼，將贓款化整為零，轉到他處，從2019年至去年1月初被查獲為止，已替博弈集團洗錢40億，台中地院審結，判洪10月徒刑、施姓幹部判8月，其餘7名共犯分別判處6月至3月不等徒刑，得易科。

判決指出，洪姓（29歲）、施姓男子（35歲）被對岸綽號「刀哥」經營博弈網站吸收，擔任招攬參與管理賭博網站機房成員、負責早晚班管理工作，「刀哥」另外交付手機、大陸地區行動電話門號、U盾、K寶、點擊器、密碼產生器等犯案工具給洪，作為經營水房之用。

洪姓男子從2019年開始委由同夥在台中市西屯區市政北七路租賃商辦大樓，並召募成員後，替「刀哥」的博弈資金洗錢，洗錢的方式是洪等透過網路，連接大陸地區金融機構網路銀行官網，輸入U盾密碼，將賭博賭資款項層轉至其他在大陸地區申設金融帳戶。

洪等人也會透過網路，連接到大陸地區金融機構網路銀行官網，依綽號「刀哥」提供的帳號、密碼登入後，開啟密碼產生器，密碼產生器會顯示一組6位數字密碼，再將該組密碼輸入官網中特定欄位轉帳，以此方式洗錢。

刑事局中打、台中市第六警分局、彰化縣員林警分局、和美警分局、南投縣草屯警分局據報蒐證後，在去年1月2日搜網抓人，查扣手機、U盾、K寶、銀聯卡、點擊器等贓證物，經清查，洪等人從2019年犯案至去年1月被查獲為止，一共匯入賭金20億2153萬元、匯出賭金20億4966萬元。