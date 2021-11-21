2女騙婦越南密醫有歐洲執照 操刀整鼻感染、留疤遭訴

台中市阮姓、鄧姓女子分別經營美容工作室、理髮店，因而熟識常消費張姓婦人，二人向張婦謊稱，與另名醫生合夥一美診療服務，醫生具有歐洲執照，可替張婦整鼻、割雙眼皮，張婦心動允諾，沒想到二女找來沒有執照的越南女子，替張婦操刀，術後嚴重感染，張婦因求償未果提告，台中地院依違犯醫師法，都判二女7月徒刑，沒收犯罪所得6.4萬元。

判決指出，阮姓、鄧姓女子在台中市租店面一樓，分別經營美容工作室與理髮店，因而認識常上門的熟客張姓婦人，二人在2019年間，向張婦謊稱，二人有與一名醫生合夥經營醫美整容治療服務，還拿出對比照片、臉書播放手術影片等，取信張婦，還向張婦稱，該名執刀醫師具有歐洲執照，還遊說，「醫生來了，這次來10天，要快點決定，因為很多人要去給她做」。

張婦不疑先在前年4月30日，前往阮女、鄧女經營的工作室，並付出3.8萬元，進行割雙眼皮、隆鼻等服務，而操刀的是來自越南籍的裴姓女子，並無台灣醫師資格，手術由裴女開刀，阮女、鄧女在旁打針、止血及塗藥等工作，不過張婦在手術後，鼻子出現明顯疤痕，又陸續付出2萬、6000元找裴女等人善後，但數次治療後，未見好轉，傷口嚴重感染，張婦轉向醫院求診治療，並向阮女、鄧女求償未果後提告。

全案審理時，二女否認涉案，阮女辯稱，裴女有歐洲執照，來台灣旅遊時，朋友介紹她幫我做鼻子，有跟鄧女說到此事，鄧女又向張婦說，醫療行為都是裴女做的，她都沒有幫忙，也無收費。另外鄧女辯稱，張婦愛漂亮，她只是把影片給張婦看，請張婦自己跟裴女聯絡，她沒有參與手術。