工地工人發生工作糾紛 手持西瓜刀大小聲法官判罰6千

吳姓建築工地工人今年10月間在台南市北區建築工地內，與陳姓工人發生工作糾紛，警方據報前往處理，發現吳手持西瓜刀在工地大小聲，警詢後依涉嫌違反社會秩序維護法，移送台南地院簡易法庭審理，法官認為吳沒有正當理由攜帶具有殺傷力器械，依違反社維法裁罰6千元，案可抗告。

裁定書指出，吳於今年10月28日9點多，在北區文成一路建築工地內，與陳姓男子發生工作糾紛，警方據報前往處理，發現吳手持西瓜刀，認被吳涉嫌違反社會秩序維護法，移送台南地方法院審理。

法官認為，扣案西瓜刀，雖非屬槍砲彈藥刀械管制條例所管制器械，但質地堅硬，刀身鋒利，如朝人揮砍足以傷人筋骨性命，作為器械，在客觀上足以對人生命、身體、安全構成威脅。