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甩門、尖叫、敲牆被罰2000 女屋主喊冤法官有理由照罰
台中市蔡姓女子在去年至今年間因在南屯區的住處大樓，不斷有甩門、踱步、敲牆、小孩尖叫的噪音，警方接獲檢舉，裁罰2000元，蔡女收到處分書聲明異議，警方僅訪查2鄰居，讓她蒙受「三人成虎」之冤，但法官發現，社區住戶因蔡女製造噪音，有發起連署，甚至保全在短短3個月內，就聽到蔡女住處傳17次噪音，駁回異議，判罰確定。
裁定指出，蔡姓女子被控在去年5月19日至今年8月24日間，在南屯區的大樓住處，常不定時製造噪音（包含大力甩門聲、摔物品聲、用力踩踏地板踱步聲、敲擊牆壁聲及小孩吵鬧聲等噪音，有鄰居向警方檢舉後，警方認定在今年8月24日晚間10時許，的確有製造噪音情事，警方依違反社會秩序維護法，裁罰2000元。
蔡女收到處分書後不服，聲明異議，她辯稱，她沒有製造噪音，反而長期飽受噪音干擾，警方沒有釐清噪音來源就處罰，而且只訪查2個鄰居就開罰，讓她蒙受「三人成虎」之冤，聲請法院撤銷處分。
台中地院台中簡易庭審理後，認為蔡女住處製造噪音的問題，有住戶的連署書，經建議蔡女改善未果，社區保全在今年2月4日至4月28日，因接獲住戶反映噪音，前往蔡女住處門外勘查時，現場的聽聞有敲擊牆壁，聲音傳出戶外的情形，保全也製成工作紀錄，一共有17次。
另外，蔡女的管委會在去年5月至今年3月間，曾多次對蔡女開出違規勸導單，請蔡女人自行改善，但蔡女都沒改善等情，都有管委會的違規勸導單、照片可佐，而處分的警察機關，在今年8月25日、26日、30日訪查蔡女鄰居3人，都在訪查紀錄中有證稱，蔡女在住處故意甩門、不定時製造噪音，嚴重妨害安寧，因此認定蔡女辯詞無稽，駁回蔡女異議，判罰確定。
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