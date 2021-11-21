鐵工表兄弟無法如期交貨 竟謊報伸縮拉門失竊吃官司

黃姓男子和陳姓表弟，2人都是電銲鐵工工人，因無法如期交付工程行下訂伸縮拉門，擔心違約受罰，涉嫌向警方謊報伸縮拉門等工作材料失竊，警方受理報案調查後發現諸多疑點，通知2人說明，這對表兄弟才坦承謊報失竊。台南地院依2人觸犯誣告罪，各判處拘役10天，得易科罰金，案可上訴。

判決說，36歲黃姓表兄和25歲陳姓表弟，因無法如期交付工程所下訂伸縮拉門，刻意營造失竊現場及提供可疑車輛，由黃於今年6月27日上午7點30分，先至警分局分駐所，向員警謊報放置在陳住所夜伸縮拉門、鐵皮浪板、電焊機等工作材料、機具等物品，於同年月26日上午4點發現已遭竊，繼由陳於同年月28日下午4點31分在警分局製作筆錄，謊稱這些物品失竊。