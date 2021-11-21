見老伴搭上別的男人車好氣 兩翁街頭互毆都吃官司

台中市六旬劉姓老翁在今年3月間，看到張姓老翁騎著機車載著他的老伴，劉上前與張理論，還當場氣得將飲料砸在地上，沒想到張卻持安全帽攻擊劉，雙方演成街頭全武行，雙雙掛彩，還互控對方傷害，劉辯稱，當初是張先攻擊，他是正當防衛，但不被法官採信，台中地院判二人拘役40天，得易科罰金。

判決書指出，劉姓老翁（69歲）在今年3月16日下午2時許，因不滿張姓老翁（67歲）騎機車載著他的老伴，因而與張起衝突，劉上前理論時，當著張與老伴的面，將手邊買好的飲料砸到地上，表達自己的不滿，但沒想到卻被張持安全帽攻擊，雙方演成街頭全武行。

雙方毆打過程中，張不斷持安全帽當武器攻擊，而劉則是在拉扯中將張壓制在地面上，雙方都有掛彩，劉是頭、臉、腹部、四肢都有擦挫傷，而張則是肋骨骨折、胸頸擦挫傷、頭皮疼痛等傷勢。

全案雙方互控傷害，不過劉在台中地院審理時，辯稱，因為張先持安全帽攻擊，他才回手，屬於正當防衛，不過法官認為，正當防衛必須對於現在不法的侵害，才構成，如果侵害已過去，或是無從分別何方為不法侵害的互毆行為，都不得主張防衛權。