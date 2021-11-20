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男子獵捕關鼠籠台灣藍鵲3死3傷 判刑6個月

中央社 / 新竹縣20日電

新竹縣洪姓男子因種植的農作物遭啃咬，竟獵捕6隻「台灣藍鵲」關進老鼠籠，造成3死3傷慘劇，新竹地方法院依法將洪男判刑6月。

據新竹地方法院判決書指出，洪姓男子因種植的農作物遭啃咬，未報請主管機關處理，今年4月在自家果園內獵捕6隻台灣藍鵲，再關進老鼠籠，牠們因無法維持正常生理狀態，不斷衝撞鼠籠而死亡或受傷。

判決書指出，警方今年4月獲報後，會同新竹縣政府農業處人員前往洪男果園查察，在果園外草叢發現3隻已死亡並遭丟棄的台灣藍鵲，以及關在籠內的3隻受傷台灣藍鵲。

法官審酌洪男明知台灣藍鵲為保育類野生動物，仍獵捕，並將6隻台灣藍鵲關進狹小的老鼠籠內，以致衝撞鐵籠而死亡、受傷，其行為屬危害生態環境，妨礙環境永續發展，依野生動物保育法非法獵捕保育類野生動物罪，判刑6月，全案可上訴。

藍鵲 新竹 老鼠

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