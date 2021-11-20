響應國際兒童人權月 司法院舉辦系列研討會
司法院今天表示，為強化保障兒少權益，響應國際兒童人權月活動，昨天舉辦「2021兒童人權月系列研討會」，期盼被遺忘的少年，都能於廢墟中開出一朵希望之花。
司法院發布新聞稿指出，研討會特別針對少年事件跨界對話、家事訴訟外紛爭解決機制、試行未成年子女會面交往等議題進行深度探討。
少年及家事廳長謝靜慧在會中表示，司法必須獨立，但卻不能孤立，期待集結行政、司法及民間的力量，一起為台灣兒少盡最大可能的努力，也期盼被遺忘的少年，都能於廢墟之中開出一朵希望之花。
秘書長林輝煌致詞時則說，法院處理的各類案件中，少年與家事事件中的兒童及少年，經常面臨家庭功能不彰、經濟困窘，以及就學、福利服務及職涯發展等需求未被滿足的情況。
他說，如何協助少年、當事人及其家庭有翻轉人生劇本的機會，是少年家事司法團隊的期盼。
新聞稿指出，研討會以紀錄片「度日」開場，邀請紀錄片導演林佑恩、電影「廢棄之城」導演易智言，以及領銜出版「廢墟少年：被遺忘的高風險家庭孩子們」一書的「報導者」總編輯李雪莉，與不同領域的學者專家，共同探討家庭失能少年，可能面臨的困難及社會安全防護網的功能與限制等議題。
司法院強調，自民國108年起每年舉辦兒童人權月系列研討會，以宣示積極落實兒童權利公約所揭示維護兒少最佳利益、健全兒少身心發展與保障及促進兒少權利的決心，希望集結各方力量，為兒少盡最大努力。
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