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彭文正遭通緝 引聖經一段話「綠色嫩草快枯乾」反擊
媒體人彭文正指控蔡英文總統學歷造假，遭起訴但未到庭滯留美國，北院昨天表示，彭文正有逃亡事實，且我國司法權不及於美國，因此拘提並無實益，依刑事訴訟法第84條規定，予以通緝。人在美國的彭文正透過直播隔海回應表示，自己不是不出庭，而是法官不讓他申請視訊出庭。
彭文正表示，自己未回國出庭的理由寫的還不夠多嗎？不僅有人身安全，還有防疫上的問題，不願回去被集中隔離、強迫檢測，因為還有很多事情要做，沒有辦法在台灣動不動就被鎖個14天、21天，所以如果這個防疫的規定解除了，當然就有很多的理由，不需要再滯留在海外。
彭文正指出自己並非不出庭，時間允許就出庭，時間不允許就委託律師，也已申請視訊，是法院不准許視訊。彭文正也在臉書貼文，引用「聖經」大衛的詩第37篇指出，「不要為作惡的心懷不平， 也不要嫉妒那行不義的人。因為他們如草快被割下，又如綠色的嫩草快要枯乾」。
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