彭文正遭通緝 引聖經一段話「綠色嫩草快枯乾」反擊

媒體人彭文正指控蔡英文總統學歷造假，遭起訴但未到庭滯留美國，北院昨天表示，彭文正有逃亡事實，且我國司法權不及於美國，因此拘提並無實益，依刑事訴訟法第84條規定，予以通緝。人在美國的彭文正透過直播隔海回應表示，自己不是不出庭，而是法官不讓他申請視訊出庭。

彭文正表示，自己未回國出庭的理由寫的還不夠多嗎？不僅有人身安全，還有防疫上的問題，不願回去被集中隔離、強迫檢測，因為還有很多事情要做，沒有辦法在台灣動不動就被鎖個14天、21天，所以如果這個防疫的規定解除了，當然就有很多的理由，不需要再滯留在海外。