難忘粄條家鄉味 通緝犯遭警攔查認栽
高雄市一名傅姓男子因竊盜案件遭橋投地檢署通緝，為了一口粄條，與友人從旗山騎機車到美濃有「粄條一條街」稱號的美濃區美興街買晚餐，傅男因沒戴好安全帽，遭巡邏經過員警攔查，傅男一度不配合員警，還問「我們有犯法嗎?」，員警查出傅男的通緝身分，將傅男解送歸案。
據了解，傅男（28歲）為美濃在地人，目前在旗山一間水果行工作，今年10月因竊盜案件遭橋頭地檢署通緝，本月16日晚間6時許疑因想吃粄條，與友人特地從旗山騎車到有數十家板條店的美興街，卻因貪圖方便沒有戴好安全帽。
警方將傅男等人攔下詢問身分時，傅男一開始表示要想一下，後面又反問員警「我們有犯法嗎?」企圖拖延、閃避警方的詢問，後來在員警追問下查出傅男是通緝犯，傅男坦承，為了躲避查緝連家都不太敢回，警方後續將傅男解送地檢署歸案。
旗山警分局提醒，民眾若收到法院、地檢署相關傳票、信函或開庭通知等，請務必依文書上日期及時間到案說明，若是對內容或處理程序有疑問，應先撥打法院承辦股的書記官或訴訟輔導處諮詢，千萬不要置之不理而損害了自己的權益。
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