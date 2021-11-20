駕車輾壓騎士殺人未遂一審判6年 二審大逆轉改判6月

台中市民錢男2年前與遛狗的宋男發生爭執，錢駕車衝撞輾壓騎機車的宋男， 被害人的腹部及衣服都有輪胎痕跡，所幸宋所騎機車車身承受大部分輾壓力量，僅受傷未死亡，一審認錢未踩剎車，依殺人未遂罪將他判刑6年，錢不服上訴，二審以雙方無深仇大恨，認宋的機車突然左切至錢車前方，錢猝不及防撞上機車，認無殺人犯意，改依傷害罪將錢男判刑6月，得易科罰金。可上訴。

判決書指出，錢男（58歲）於2019年7月28日晚間，在台中市區新平公園內，與前往公園遛狗的宋男發生爭執，待宋遛狗完畢，騎機車離開新平公園之際，錢即駕駛自小客車與宋的機車互相追逐。

同日深夜，宋騎機車行經中市西屯區經貿路1段的經貿園區地下停車場門口時，錢駕駛自小客車自後方撞擊宋所騎機車，致宋人車倒地後，猶毫未減速直接駕車輾過宋的身體，幸宋所騎乘機車車身承受自小客車大部分輾壓力量，致宋僅受有腹壁、雙側上肢、右下肢、雙足多處擦挫傷等傷害，而免於死亡。

一審依勘驗內容及員警測量結果，認錢駕駛自小客車自後方追撞機車，在宋人倒地後，猶毫未減速輾過宋的身體，尤其，以自小客車追撞至完全輾過宋的距離至少有18公尺、機車的刮地痕長達13.1公尺，顯示錢男有充分的時間剎車減速，以避免被害人續遭車輛輪胎、底盤擠壓而危及生命，

一審合議庭認錢男捨此不為，反而繼續駕車輾過宋男，並駛離現場，足見錢男於駕車衝撞並輾壓被害人身體之際，內心確有置告訴人於死地的殺人故意，遂依殺人未遂罪將錢男判刑6年。錢不服上訴二審。

台中高分院開庭時，錢否認有殺人犯意，辯稱「是宋自己將機車騎到我前面緊急煞車，我反應不及才撞上去，我沒有殺人的故意，本案是宋所引起，我頂多只是道德上有缺陷」；錢的律師辯稱「錢與宋僅在公園因細故發生爭執，並無深仇大恨，二車追逐過程中，因機車突然左切至自小客車前方，才發生碰撞」。

二審認為，刑法殺人罪的成立，應以加害人主觀上有無殺意做判斷，而本案的起因乃錢男與宋男間因溜狗產生細故，而2人素不相識，本無何仇恨怨隙，且在公園二人也未發生激烈爭執與衝突，難認錢男有殺人動機。

合議庭勘驗錄影畫面，宋男的機車突然左切至錢男自小客車前方，於此猝不及防、千鈞一髮之際，錢反應時間不到1秒，因驚慌未能即時煞車而撞擊宋車，難認宋有殺人犯意，且撞擊後宋站起，錢見宋站起即駛離現場，並未再倒車或回頭輾壓宋，更難認錢男在此短暫幾秒鐘內產生殺害宋的動機。