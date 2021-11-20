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警寄錯信鄰居違法蒐集個資 高檢5度發回罕見命令起訴

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園蕭姓男子和張姓鄰居關係惡劣，因警方答覆張女檢舉回函寫錯地址誤寄到他家，蕭既不轉交、也不退還，趁著和張女在另起官司中，將違法蒐集的書函檢附在上訴狀內，藉此稱她性好興訟；全案經桃園地檢歷年不起訴，台灣高等檢察署第5度發回，罕見命令桃檢依違反個資法起訴蕭男。

檢方調查，張女2015年6月10日陪母親到桃園分局中路派出所報案，張認為員警態度不佳對督察組檢舉，當時桃園分局岳姓巡官受理對張訪談，結案後要將結果郵寄給張，未料岳卻寫錯地址，導致郵差誤將信件寄到蕭男住家。

蕭拆信後明知警方通知對象是張女，裡頭也有張的個資，他不但沒轉交給張，也未退回桃園分局，反而持有隱匿違法蒐集個資損害張女；事後蕭、張又另起官司，蕭男在上訴狀中，附上和該案無關、桃園分局寄給張女訪談結果書函，以此違法利用張女個資。

結果張女2017年7月閱卷時，驚覺蕭男竟持有她先前檢舉警方的資料，全案才曝光。檢方訊時，蕭矢口否認，辯稱以為是警方要寄給他的，但檢方查，該函文內容一望即知是對張女檢舉員警之事的回覆，不採信其辯詞。

檢方也認為，因桃園分局巡官疏未注意寫錯張女地址，但蕭男收到拆閱知悉既不轉交、也不退還，還違法蒐集據為己有，使張女不知警方調查結果，無法表示意見，蕭男此舉已有損害張女意圖，實際也已損害她。

另外，蕭男為了在上訴中指稱張女性好陳訴、為細故興訟等印象，還檢附自己違法蒐集的書函，更可證明他有損害張女意圖，偵結依2個違反個人資料保護法起訴他。

至於蕭涉嫌侵佔、無故開拆信封等罪嫌，因均為最重本刑1年以下、拘役或罰金之罪，追訴權因5年內未起訴而消滅，該部分追訴權均已消滅，不得再予追訴。

全案因當時桃園分局岳姓巡官寄錯信，才導致蕭男收到張女個資，經高檢5度發回命令桃檢依違反個資法起訴蕭男。記者曾健祐／攝影
全案因當時桃園分局岳姓巡官寄錯信，才導致蕭男收到張女個資，經高檢5度發回命令桃檢依違反個資法起訴蕭男。記者曾健祐／攝影

桃園 個資 郵差

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