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對付暴力不二法門就是破案 中市檢警聯手出擊

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

對付街頭暴力案件，不二法門就是迅速破案、主動出擊。鑑於台中市近日發生多件行車街頭暴力案件，為防範再次發生及有效打擊，台中檢警先後召開「抑制街頭暴力精進作為、公投及補選查察」、「防制街頭暴力、查緝賄選及網路博弈」專案會議，以期徹底壓制不法分子囂張行徑，淨化本市治安。

宋姓大學生本月7日因駕車擦撞瑪莎拉蒂，遭惡少張男等3人暴打，一度重度昏迷，幸而病情穩定逐漸康復，警方迅速查獲張等3嫌，由檢察官聲押禁見獲准，檢警並查出張投資博奕 賭博，火速逮獲幕後博弈集團許嫌等4人到案，有效遏阻犯罪。

台中市警局與台中地檢署於11月18日就「抑制街頭暴力精進作為、公投及補選查察」進行研商召開會議、另台中市警局局長蔡蒼柏又於11月19日召開「防制街頭暴力、查緝賄選及網路博弈」專案會議。

針對街頭暴力案件，警方將以優勢警力強勢執法，迅速壓制，並依刑法第149條及第150條妨害秩序罪，對於滋事分子依現行犯逕行逮捕，移送臺中地檢署偵辦，展現警方強勢執法決心。

中市警局表示，「除暴安民」就是動員全體警察力量，運用雷霆手段，掃除城市治安之亂源，讓民眾安心，各分局依地區特性，針對易發生滋事處、路段及時段，加強臨檢、巡邏等攻勢勤務作為，機先防範暴力行為，如有街頭暴力案件，立即調度優勢警力到場壓制，對於不法行為嚴辦不貸。

另即將到來的立法委員補選案，為維護選舉期間治安穩定，防制任何暴力或賭盤介入選舉行為，中市警局仍持續規劃投入必要警力執行各項治安維護作為，並主動蒐報查察賄選、暴力介入選舉及賭盤等案件，落實各項蒐證查處作為，有效淨化選前治安環境，確保本次選舉平安順利完成，民眾如有相關賄選及選舉賭盤不法情資，請踴躍撥打檢舉110專線報案，警方除將嚴密保護檢舉者身分外，如據而查獲賄選等違反選罷法案件，依案情將可獲取最高1000萬元高額檢舉獎金。

局長蔡蒼柏強調，防制街頭暴力、查緝賄選與網路博弈工作現階段為政府施政之重點工作，中市警局將秉持「治安無漏洞，除惡務盡」原則，要求所屬持續針對街頭暴力、查緝賄選與網路賭博等影響治安之案件全力掃蕩，以保障民眾免於遭受暴力威脅，建構臺中市安全宜居之生活環境。

台中檢警先後召開「抑制街頭暴力精進作為、公投及補選查察」、「防制街頭暴力、查緝賄選及網路博弈」專案會議，以期徹底壓制不法分子囂張行徑，淨化本市治安。圖／警方提供
台中檢警先後召開「抑制街頭暴力精進作為、公投及補選查察」、「防制街頭暴力、查緝賄選及網路博弈」專案會議，以期徹底壓制不法分子囂張行徑，淨化本市治安。圖／警方提供
台中市警局長蔡蒼柏召開「防制街頭暴力、查緝賄選及網路博弈」專案會議，以期徹底壓制不法分子囂張行徑，淨化本市治安。圖／警方提供
台中市警局長蔡蒼柏召開「防制街頭暴力、查緝賄選及網路博弈」專案會議，以期徹底壓制不法分子囂張行徑，淨化本市治安。圖／警方提供

賄選 台中市

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