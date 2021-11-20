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台南7旬遊民到超商偷酒喝 長年飲酒致精神症狀判無罪

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市7旬郭姓遊民去年12月26日中午在北區超商內，竊取店內貨架上高粱酒、氣泡飲各1瓶得手後，未經結帳即步行離去，被許姓店長發現後報警處理，他辯稱自己明明是老闆，對方居然告他偷竊，台南地院委託嘉南療養院精神鑑定，診斷有中至重度酒精使用障礙症，且有明顯精神症狀，判他無罪，令入相當處所監護1年。

郭翁表示，超商是自己開的，所以進去拿東西；他提到當天無聊去拿酒，自己明明是老闆，對方居然告他偷竊，就送他去派出所，警察不明究理很凹蠻，讓他被關。

據調查，今年3月9日，他也在北區超商內，趁店員不注意之際，徒手竊取該店貨架上高粱酒及氣泡水各1瓶，得手後未付帳即離去，經店員發現後報警處理。「我是統一超商董事長」他辯稱，不需要付錢就可以任意拿取商品。台南地院5月間才處罰金1萬元，沒錢繳罰金而遭通緝被逮入獄。

台南地院囑託嘉南療養院鑑定，發現他常年有飲酒習慣，飲酒多以烈酒為主，習慣喝高梁酒，10多歲就開始飲酒，自稱每次可以喝大瓶高梁約半瓶，不大會酒醉，沒有酒喝的時候會想喝酒，診斷被告有酒精使用障礙症，中至重度。

然而，他退休後，近年來逐漸出現精神狀況，甚至攻擊或威脅家人後流浪街頭，自稱是對中共作戰的指揮官約4、5年，因為自己功力強是世界公認的，生活所需多靠作戰指揮時各國提供，有好幾億元。

院方評估，他的精神症狀約為近4、5年來逐漸嚴重，且鑑定過程中呈現注意力低、妄談、對於某些語句不容易清楚理解等現象；在其病程表現上，是長年飲酒後於近年產生。經整體評估，應有因精神症狀而導致無法依其辨識而行為的程度。

台南地院認為，郭翁受其自身精神症狀的影響，已達不能辨識其行為違法及欠缺依其辨識而行為的能力，判他無罪。且認他在社區流浪多年，生活雖能自理，但明顯品質不佳，難以維繫就醫與藥物順從性，若往後持續飲酒，且仍處於遊民身分，無外控力量，仍有再犯的可能，令入相當處所監護1年。

7旬郭姓遊民到超商偷酒喝，辯稱是老闆不用給錢，經鑑定應有因精神症狀而導致無法依其辨識而行為的程度，獲判無罪，令入相當處所監護1年。圖／本報資料照
7旬郭姓遊民到超商偷酒喝，辯稱是老闆不用給錢，經鑑定應有因精神症狀而導致無法依其辨識而行為的程度，獲判無罪，令入相當處所監護1年。圖／本報資料照

台南 超商 偷竊

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