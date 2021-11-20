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退伍士官長臉書留言「蔡皇萬歲」引戰 因不雅留言挨告
屏東楊姓退伍士官長，曾在某臉書粉絲專頁留言，「蔡皇萬歲萬萬歲」並上蔡英文總統臉部合成慈禧太后照片，此舉引起邱姓男網友憤怒，兩人在網路隔空論戰；楊男一氣之下，回嗆不雅留言，事後遭對方提告。楊男被依法起訴後，還曾在留言表示悔悟，乞求對方原諒；屏東地方法院將楊男依公然侮辱罪，處5000元罰金，緩刑二年，全案可上訴。
判決指出，楊男去年10月18日在某臉書粉絲專頁上以暱稱，留言「蔡皇萬歲萬萬歲」並附上蔡英文臉部合成慈禧太后照片；邱男見狀不滿，便在對方留言處回覆，「你的生殖器官，割掉了是嗎！怎麼這樣汙衊國家元首」等語，兩人因此在網路上隔空交火。
楊男不顧臉書專頁為不特定人可瀏覽的公開場所，以「很像好像放在你媽的老B 裡，忘了拔出來？」回嗆，隨後遭邱男提告妨害名譽。
警詢時，楊男坦承犯行，但辯稱對方以各種話語挑釁刺激，你來我往有十幾句話，才會不小心留言。經檢方依據臉書截圖，證明楊男所辯與事實不符依法起訴。
審理期間，楊男自陳，僅大專畢業，士官長退伍、月領4 萬1000元終身俸，且需照顧妻子與失智母親；更在留言向對方道歉表示，「不應該在臉書上與告訴人對罵，願意接受法院審判，很誠心向告訴人道歉，以後可以交個朋友，已經得到教訓，請你原諒我」等語。
地院審酌，楊男坦承在臉書貼文留言區對罵，但以「很像好像放在你媽的老B 裡，忘了拔出來？」等語留言，足見情緒控制欠佳；他已知悔悟，犯後與邱男達成和解。經審理，屏東地方法院將楊男依公然侮辱罪，處5000元罰金，緩刑貳年，全案可上訴。
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