父捲15億吸金案遭起訴 子出面澄清：金礦確實存在

檢調偵辦亞洲礦業公司涉嫌吸金案，發現負責人錡永文在紐西蘭成立信託公司，打著年利率6%至8%的高額投資報酬，以發行投資印尼金礦的保本型金融商品，吸引民眾投資，短短6年時間疑似吸金超過15億台幣，被害人眾多不乏社會名流。新北地檢署日前偵結，依違反銀行法起訴錡等4名主謀，另有11名業務員分案偵辦中。日前錡永文兒子向《聯合報》駁斥吸金一說，指稱該企業已在印尼投入3600萬美元並在印尼合法取得金礦開採權，喊冤「亞洲礦業並不是空殼公司」。

檢調調查，錡永文2013年成立亞洲礦業公司，與張旭東設計保本型金融商品，對外稱投資印尼金礦可保本獲利；錡還在紐西蘭成立信託公司，稱保本型金融商品是由該信託公司發行，且商品已投保蘇黎世產險，有雙重保障藉，以此取信投資人。

錡永文的兒子低調接受訪問澄清，錡家確實在印尼擁有合法金礦，「投資吸金的部分因為本人未參與所以不是很了解，但我們家確實在印尼有金礦，並且有很多證據能夠證明，包含在2018年由國際級的礦業顧問公司DMT所進行的鑑價服務，淨現值為2.11億美元，礦儲量約46噸，所有金礦公司文件也都經由駐印尼台北經濟貿易代表處核實認證」。

錡先生表示，父親是約10年前開始投資印尼的產業，原先欲投資煤礦，卻發現有金礦投資的機會，才會轉移投資標的。2019年由中國廣發證券輔導，將該金礦賣給大陸某國營金礦公司，未料卻因疫情，大陸方對外投資行為暫停，「該項目在後期資金非常拮据，疫情一、兩年都是靠家族在支撐項目支出，車子、房子能貸款的都貸了，至少投了700至800萬美金進去，只為了讓它延續到成功」。

錡先生對於家中投資金礦耗費不少心血，卻捲入吸金案感到十分無奈，他指出因他長年在國外讀書，6年前回台灣協助家族事業，對於檢調所稱，在紐西蘭成立信託公司一事，完全不了解，「就我所知，父親與張旭東先生是簡單的借貸關係，後期父親才知道有眾多投資人的存在。」