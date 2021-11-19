27本筆記爆和石木欽不當飲宴 翁茂鍾：只是話家常

前公務員懲戒委員會委員長石木欽與富商翁茂鍾不當飲宴，還以妻兒名義買進翁的公司股票，遭監察院彈劾，成史上彈劾層級最高的司法官。懲戒法院職務法庭今開庭傳喚翁茂鍾、當時餐敘在場的律師黃泰鋒、楊永成作證；翁茂鍾指出，與石木欽見面皆在「話家常」，縱使詢問石法律意見，石也會叫他去問律師。

翁茂鍾指出，「我比較喜歡交朋友」，各行各業的朋友都有，他和石木欽認識快40年，從石在台南擔任檢察官開始，經朋友介紹而認識，雙方間都是很正常、單純交往，且和石認識這麼久，無論有沒有訴訟都會不定時見面，而雙方見面皆不是討論案件，都在話家常、哈拉一下，他的案件都是以找律師討論為主。

翁茂鍾說，「我比較喜歡交朋友」，各行各業的朋友都有，只要他從台南上來台北，都會隨手打電話詢問是否要聚餐、見面，但不代表一定會見到面，且聚餐吃飯不會討論案情，多人聚餐也不會是討論案情的場合。

審判長根據翁茂鍾筆記本內容，自1997年開始逐一詢問每筆聚會是否屬實？翁茂鍾大多以時間久遠不太確定，但若筆記本有記載應該就有聚會，只有記載的人不一定都會到。

另被問及為何二度在上班時間到有門禁、非私人聚會場所的最高法院和石木欽見面，翁茂鍾說，或許雙方認識太久、互相有信賴關係，剛好他上來台北，就隨性約到最高法院坐一下、簡單拜會，當時應該是電話聯絡後，石下樓帶他進去。

針對石木欽被控以妻兒名義買賣翁茂鍾公司股票，翁指出，公司上市上櫃為分散股權會釋股，他會看朋友有無興趣認股，石木欽應該是有以小孩名義購買佳和集團旗下公司未上櫃的股票，但事後他已將相關公司賣給他人，無從得知公司經營狀況，因此石木欽不會詢問他股票何時該買或賣。

楊永成作證指出，他不認識石木欽，對於聚餐皆沒有印象，今天開庭才知道翁茂鍾筆記本有記載4、5次，「若我看過石木欽4次，不可能對他沒印象」，筆記本記載一定有錯誤的地方。

黃泰鋒也證稱，他曾經和翁茂鍾及一些法官見過面，也曾經作東宴請翁、石等人；被問及聚餐期間是否有聽過翁、石交換法律意見，他則回答「沒有」。