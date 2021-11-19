前檢察官上班摩鐵約會又浮報加班費 移送職務法庭　

台北地方檢察署前檢察官劉彥君今年轉任律師，閃辭公職疑與上班時間到賓館、浮報加班費有關；檢方將劉移送檢察官評鑑委員會，檢評會認請求評鑑成立，劉有懲戒必要，決議報請法務部將劉移送職務法庭審理。

根據法務部政風小組蒐證資料，2021年2月某日中午，劉彥君開著賓士轎車上班先停好車，於公訴組辦公室到班不久，即搭乘計程車前往台北市長春路「首都唯客樂」商務飯店，進去一個多小時後獨自走出飯店。

政風人員起疑，第2天加派重兵軟跟監，又發現劉彥君中午過後，開著賓士轎車到林森北路薇閣汽車旅館附近，接上一名女子載她進入汽車旅館，一個多小時後將女子載出，政風人員認為，劉2次行蹤都有風紀疑慮。

此外，查案人員查核劉彥君的相關差勤紀錄，發現劉疑似浮報加班費，檢評會開會審議認為，劉彥君違反法官法、檢察官倫理規範、機關職員加班管理要點等法律、行政命令，違失情節重大，應報請法務部移送職務法庭審理。