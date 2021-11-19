快訊

內幕╱文大董事會新名單曝光 管中閔、蘇慧貞入列

金門新兵訓練小出槌直屬長官9人被拔 基層幹部憂寒蟬效應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

前檢察官上班摩鐵約會又浮報加班費 移送職務法庭　

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

台北地方檢察署前檢察官劉彥君今年轉任律師，閃辭公職疑與上班時間到賓館、浮報加班費有關；檢方將劉移送檢察官評鑑委員會，檢評會認請求評鑑成立，劉有懲戒必要，決議報請法務部將劉移送職務法庭審理。

根據法務部政風小組蒐證資料，2021年2月某日中午，劉彥君開著賓士轎車上班先停好車，於公訴組辦公室到班不久，即搭乘計程車前往台北市長春路「首都唯客樂」商務飯店，進去一個多小時後獨自走出飯店。

政風人員起疑，第2天加派重兵軟跟監，又發現劉彥君中午過後，開著賓士轎車到林森北路薇閣汽車旅館附近，接上一名女子載她進入汽車旅館，一個多小時後將女子載出，政風人員認為，劉2次行蹤都有風紀疑慮。

此外，查案人員查核劉彥君的相關差勤紀錄，發現劉疑似浮報加班費，檢評會開會審議認為，劉彥君違反法官法、檢察官倫理規範、機關職員加班管理要點等法律、行政命令，違失情節重大，應報請法務部移送職務法庭審理。

劉彥君於東窗事發後，閃辭公職轉任律師。據了解，他曾在面對行政調查時，對上班時前往賓館解釋稱，當天上班身體不舒服，有請好假，由於當晚還有一個餐敘，於是先在飯店休息；劉說，載人去汽車旅館是與好朋友碰面，雙方只是聊天而已。

圖為檢察官評鑑委員會。記者王聖藜／攝影
圖為檢察官評鑑委員會。記者王聖藜／攝影

加班費 法務部 汽車旅館

延伸閱讀

南投山難搜救給獎勵金？消防員氣：根本是加班費

人夫出軌向妻懺悔「再犯每次賠百萬」不到3個月又犯了

情侶摩鐵疑吸毒過量暴斃 高雄檢警暗夜屋頂上抓人緝毒

勞方值班權益 明年起資方一律須付加班費

相關新聞

女檢察官開庭「嘴」法官不公 檢審會議處：促其注意　

新北地方檢察署顏姓女檢察官蒞庭時，挨被告罵髒話，認為法官未積極處理，暗指法官審案不公「藍袍底下其實是白袍」；法務部檢察官...

梁佑南兒餐酒館遭砸店 嫌扯灌單還要店家請客遭訴

藝人梁佑南的兒子方璿在台北市大安區經營餐酒館，今年9月3日卻傳出有酒客質疑店家灌單，拿刀威脅怒罵、打巴掌強迫灌酒，還搗爛...

金門一民眾質疑法官、法警「歹聲嗽」拉白布條抗議

金門1名劉姓民眾日前到金門地方法院出庭，因不滿魏姓法官與方姓法警態度不佳，今天偕同友人到金門地方法院門口拉白布條抗議，要...

前檢察官上班摩鐵約會又浮報加班費 移送職務法庭　

台北地方檢察署前檢察官劉彥君今年轉任律師，閃辭公職疑與上班時間到賓館、浮報加班費有關；檢方將劉移送檢察官評鑑委員會，檢評...

酒店女全家涉嫌殺富男友 母、弟交保逍遙半個月今羈押

彰化縣林姓酒店女子一家四口涉嫌預謀殺害台北市張姓男子，彰化地方法院本（11）月4日羈押林女與林父，林母和林弟各以10萬元...

論文門案涉謗不出庭 法官今天對彭文正發布通緝

台大新研所前所長彭文正質疑總統蔡英文博士論文非真，蔡英文提告，彭文正被訴加重誹謗罪，台北地方法院上月開庭，彭滯美未歸，檢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。