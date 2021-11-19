男自稱五金百貨股東涉以投資詐騙 警逮人送辦

鍾姓男子對外自稱為小北百貨股東，以投資入股百貨，可分紅獲利為由，涉詐騙民眾。台北市警方掌握情資，昨發現鍾男用同手法詐騙1名男子，立即上前逮人，警詢後送辦。

台北市警察局大安分局警備隊長黎家維今天在記者會表示，17日接獲線報，有民眾遭到自稱小北百貨高層股東詐騙，經查，60歲鍾姓男子涉嫌。

警方說，鍾姓男子對外自稱是小北百貨公司股東，以入股投資分紅獲利為由，誘騙被害人，有被害人詢問業者後，確認鍾男並無股東身分。

警方組專案小組布線查緝，昨天中午得知鍾姓男子現身在北市萬華區某火鍋店，隨即派員前往埋伏。

埋伏員警發現，鍾姓男子與另1名男子在火鍋店內交談，研判鍾男可能以同樣手法行騙，當男子拿出疑裝有現金紙袋交付給鍾男時，警方立即上前出示證件及盤查。

警方在紙袋內發現有新台幣20萬元，並詢問提供現金的男子，男子提及跟鍾姓男子正談到投資小北百貨事宜，員警隨即把鍾男帶回偵辦。

鍾姓男子警詢時初步供稱，只是投資並無不法，警方查出，有3人受騙，總詐騙金額約70萬餘元。警詢後依詐欺罪嫌把鍾男移送台北地檢署偵辦，並持續釐清是否有其他民眾遭騙受害。