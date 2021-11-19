酒店女全家涉嫌殺富男友 母、弟交保逍遙半個月今羈押

彰化縣林姓酒店女子一家四口涉嫌預謀殺害台北市張姓男子，彰化地方法院本（11）月4日羈押林女與林父，林母和林弟各以10萬元交保並限制住居，彰化地檢署提起抗告，台中高分院核對林女全家人的證詞「無法兜出一致的犯罪流程」，發回一審，彰化地方法院今天重開羈押庭詢問林母和林弟，認為兩人犯罪供詞有疑點，下午裁定羈押。

彰化地方法院庭長黃齡玉說，台中高分院核對林女一家四口的犯罪證詞，父女原本就不同，本月4日已被裁定羈押，至於林母和林弟的證詞有部分細節不同，因此發回更審，彰化地方法院原承審法官原本以為林母和林弟的證詞大致相同而且涉案情節較輕，因此先前裁定交保候傳，經過今天開庭詢問，林母和林弟的證詞有不一致之處，而且林家四口證詞「無法兜出一致的犯罪流程」，被當庭收押禁見。

51歲張男多金，愛上小他21歲酒店小姐林女，比她的父母還年長1歲，外傳為了討年輕女友歡心，他奉上BMW轎跑車又每月10萬元包養。據張男的朋友透露，林女家人反對交往，兩人分手一段時間，今年10月初林女忽然出現，主動和張男復合，張男10月中旬說要到彰化縣會見林女家人，一去沒音訊。

警方調查，張男可能16日被殺害，雙眼貼膠布，套上黑色頭套，童軍繩綁住雙手和雙腳，又多綁空心磚和大石頭，林女一家開車把他載到東螺溪埔鹽鄉河段丟棄，屍體卡在淤泥上，本月29日警消據報打撈，查出身分及他死後金融帳戶陸續遭盜領存款逾百萬元。