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論文門案涉謗不出庭 法官今天對彭文正發布通緝

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

台大新研所前所長彭文正質疑總統蔡英文博士論文非真，蔡英文提告，彭文正被訴加重誹謗罪，台北地方法院上月開庭，彭滯美未歸，檢方日前遞狀聲請拘提、通緝彭文正，法官認為，彭有逃亡事實，身在我國法權所不及的美國，無拘提之實益，對彭發布通緝。

檢察官聲請認為，彭文正滯留美國是蓄意不到庭，明顯拖延訴訟程序進行，彭早就知道上次法院訂出10月20日的準備庭庭期，傳票也送達辯護人，彭卻不出庭。

檢察官認為，準備程序或審理程序中，均可以通緝被告，彭文正卻故意不到案，還表示將申請美國政治庇護，彭的辯護人出庭聲稱會促請彭出庭，彭竟然稱「那是律師說的，我可沒有答應」、「不回來等國際刑警來抓，如果駁火最好」等。

彭文正的辯護人張靜、李震華回以，刑事訴訟可對到庭的人行準備程序，何況，彭有正當理由不出庭；彭想回國，但必須集中隔離14天，此外，彭文正與蔡英文有許多訴訟進行中，他回台灣會致己身陷於危險之中。

法官審理認為，經審酌檢察官、辯護人的陳述後，已有事證足以證明彭文正已構成逃亡要件，而彭文正身在我國法權所不及之美國，並無拘提之實益，應依刑事訴訟法規定於今天發布通緝。

彭文正。圖／聯合報系資料照片
彭文正。圖／聯合報系資料照片

通緝 美國 蔡英文

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