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多次與石木欽見面 翁茂鍾：話家常未討論案情

中央社 / 台北19日電

懲戒法院審理石木欽案，今天以證人身分傳喚翁茂鍾出庭，問翁筆記本中與石男見面狀況。翁茂鍾指出，與石木欽是多年好友，見面時都是話家常，未討論案件，訴訟交由律師處理。

司法院人事審議委員會民國108年9月認定石木欽與友人翁茂鍾不當往來等，違反法官法、法官倫理規範與法官守則等，情節重大，決議移送監察院；監察院去年8月彈劾石木欽，案件由懲戒法院職務法庭審理。

全案一度因監察院聲請審理石木欽懲戒案件合議庭迴避，迴避案遭駁回確定後，懲戒法院續行審理，9月間傳喚翁茂鍾到庭，不過，翁茂鍾遞狀表示心臟病開刀住院須請假，合議庭改於今天開庭，翁茂鍾到庭陳述。

審判長就翁茂鍾筆記本中提及自86年起，多次提到翁男在涉及訴訟期間，多次與石木欽聚餐、球敘或見面等狀況，要求翁茂鍾說明。

翁茂鍾指出，筆記本內容有些是秘書記載，有些是他自己寫的，部分聚會提到的人，不一定有見到面；有些聚會時間久遠，過程中討論什麼，他無法確定或不記得。

翁茂鍾表示，他與石木欽是認識多年的好友，就算沒有訴訟也會不定時見面，兩人見面就是話家常、討論家務事，這麼久的交情，有很多話題可以聊。

至於訴訟的事情，翁茂鍾說，他都交給律師或會計師處理，律師和會計師比較專業，他不會跟石木欽討論案情。

翁茂鍾 石木欽 監察院

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