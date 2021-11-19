黃士修辯論問「身家準備好了嗎」 　綠營議員告發恐嚇

民進黨籍新北市議員張志豪今天下午前往新北地檢署，按鈴告發重啟核四公民投票案領銜人黃士修涉及恐嚇，理由是黃在公投意見發表會上，對反方的台電核能發電處長許永輝說出「建議你小心說話」、「身家安頓好了嗎」等語。

張志豪指控，國民黨圈選黃士修擔任重啟核四公投案的代表，卻在公投說明會上直接問反方台電核能發電處長許永輝「身家安頓好了嗎」，觸犯刑法恐嚇罪。

張志豪批黃士修擔任國民黨公投案論述代表，卻提不出任何的有力、科學證據，只會用這種恐嚇的言論，任何人都可以提告，相關言論已直接恐嚇官員及家人，已經造成社會惶惶不安。

張志豪並將矛頭對準國民黨主席朱立倫，呼籲他面對黃士修恐嚇言論的事實，造成社會的不安，「作為一個最大在野黨的主席，你難道縱容公投說明會的代表，此番的言論你贊同嗎？」。

偕同張志豪到場的律師房彥輝補充說明，在民主法治社會下，對於公共事務的利己的討論，都應該要理性論辯甚至實事求是的精神進行，黃士修所謂「許處長你的身家安頓好了嗎」的言論，可能已涉犯刑法恐嚇危害安全罪，「因為他是一個以惡害的通知的一個內容，甚至有刑法煽惑他人犯罪的罪嫌，所以今天陪來告發」。

律師蔡鴻燊則表示，婚姻狀態其實也是屬於個人資料保護法要保護的對象，「我們今天告發內容還有包括公民投票法、個人資料保護法相關的依據，黃士修先生在公開場域將許永輝個人資料揭露，甚至還說你身家準備好了嗎，其實就是在調查人家個人資料，去做一個揭露」。 民進黨籍新北市議員張志豪在律師陪同下按鈴告發黃士修涉嫌恐嚇。記者柯毓庭／攝影

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