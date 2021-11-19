詐騙集團取名「神話」 22嫌遭檢方起訴

以鄭姓男子為首的「神話」詐騙集團，包棟台東民宿隔海詐騙中國人士，得手近440萬人民幣。台東地檢署日前依詐欺罪起訴22名成員；全案是東檢近年來同一案件起訴最多被告。

台東地檢署起訴指出，綽號「蛋頭」的鄭男今年6、7月間，以新台幣170萬元成立代號「神話」詐騙集團，以每個月2萬8000元至3萬5000元不等薪資，雇請21名20幾歲年輕人擔任機房人員。

起訴書表示，「神話」集團先在台東市郊區承租民宿充當機房隔海詐騙；後來因民宿發生房客燒炭輕生，引起警方注意，「蛋頭」擔心機房地點曝光，因而另覓地點，包下整棟民宿繼續詐騙行徑。不過，仍遭檢警盯上，9月初台東地檢察署指揮警方前往民宿攻堅，拘提、傳喚鄭男等22人到案。

台東地檢署主任檢察官謝長夏今天接受中央社記者電話訪問表示，「神話」詐騙集團案日前偵結，依詐欺罪嫌起訴22人。經統計鄭嫌等人犯下30起詐騙案、其中15件得逞，不法所得人民幣439萬9600元。謝長夏表示，這起詐欺案是東檢近年來同一案件起訴最多被告，目前還有成員遭法院羈押。