女檢察官開庭「嘴」法官不公　檢審會議處：促其注意　

新北地方檢察署顏姓女檢察官蒞庭時，挨被告罵髒話，認為法官未積極處理，暗指法官審案不公「藍袍底下其實是白袍」；法務部檢察官人事審議委員會今天討論，決議予顏「促其注意」行政監督處分。

事實上，顏姓女檢察官除了暗諷法官不公，還說「我會選在你的法庭上暈倒…開這一庭真的很累」，她言語爭議大，法院函請檢方處理，新北地檢署勘驗法庭光碟，召開職務評定審議會，建議記顏女警告，懲處案交檢審會議處。

2021年1月14日下午，顏蒞庭遭被告辱罵，顏嫌法官未積極制止被告，諷刺法官「藍袍底下其實是白袍」，並抱怨簡易庭為什麼要開庭「每次看到你的開庭通知書，我就很害怕」。

依據法庭光碟，顏姓女檢察官不只對法官開嗆而已，也對被告委任的辯護人說「你在破壞調解」、對告訴人說「你很難溝通」等。