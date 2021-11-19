跟騷法三讀通過 婦團批限縮保護範圍、施行有疑慮

「跟蹤騷擾防制法」今三讀通過，明確定義八大跟騷樣態，包含監視、守候、尾隨等，最重將可處5年徒刑；法官訊問後認定有反覆犯罪之虞，得預防性羈押。但婦團指出，此法限縮保護範圍，包括將跟蹤騷擾行為受限於與「性或性別」有關、保護令聲請仍以取得警察書面告誡為要件等，恐怕未能周延保護跟蹤騷擾被害人及人民的身心安全。

從去年底長榮大學外籍女學生遭強擄殺害，到今年4月的屏東通訊行女店員遭擄殺，因兇嫌犯前都有跟蹤行為，也讓歷經多年倡議的跟騷法再度受重視，進而在今天三讀通過。

長期推動跟騷立法的台灣防暴聯盟、現代婦女基金會、婦女救援基金會、婦女新知基金會、數位女力聯盟、勵馨基金會、蘭馨婦幼中心、台灣兒少權益暨身心健康促進協會發表聯合聲明指出，婦團自2011年起倡議立法，經漫長努力與等待，感謝朝野各黨將跟騷法列為優先法案及協助立法推進。

不過，聲明也指出，雖高度肯定跟騷法明定「主管機關應設置防制跟蹤騷擾防治推動小組」、「政府應提供被害人保護服務」，但也有部分內容令人感到遺憾，讓婦團擔憂此法在施行上恐有疑慮，未能周延保護跟蹤騷擾被害人及人民的身心安全。

聲明進一步表示，法案部分重要關鍵內容仍被行政與立法單位忽視，包括仍將跟蹤騷擾行為受限於與「性或性別」有關的範圍、保護令聲請仍以取得警察書面告誡為要件、以及警察「書面告誡」欠缺即時性、明確性與效果。

對此，聲明批評，行政部門在討論過程一味地堅持己見，限縮保護範圍，且無視被害者聲請保護令的權益，令人深感遺憾與不解。

聲明表示，主管機關應就跟蹤騷擾行為定義涉及「與性或性別有關」部分，明確定義行為範圍，且應審酌跟蹤騷擾行為態樣未必「與性或性別有關」，並不應僅限於動機判斷，而需考量跟蹤騷擾行為造成的傷害，徹底檢討跟騷法與「性騷三法」定義之間的相異性，避免定義失於狹義，無法有效遏止跟騷行為。

此外，為避免出現保護被害人缺口，主管機關接獲民眾報案，不應以「與性或性別無關」拒絕受理或勸喻撤回，並應於跟騷法施行後兩年內，檢討因上開要件而未成立跟蹤騷擾行為案件，研議修正方向。