「政府國防廉潔指數」全球第六名 廉政署：受國際肯定

國際透明組織今年11月16日公布「政府國防廉潔指數」，全球共86國家被評鑑，平均得分為39分（滿分100分），台灣得分70分，與德國並列第6名，並與英、德等國一同被評為「低度貪腐風險」。廉政署今表示，此成績顯示我國國防廉潔與先進國家同受國際肯定。

廉政署指出，國際透明組織所屬國防安全計畫小組（簡稱TI-DSP）今年11月16日發布第3次「政府國防廉潔指數（GDI）」評鑑成績，各國平均分數僅為39分，滿分100分，分數愈高，貪腐風險越低，這顯示各國國防面對的貪腐問題嚴峻。

去年台灣的「政府國防廉潔指數」，與英國、挪威、比利時、荷蘭、德國、瑞士、及拉脫維亞等8國，一同被歸類為B級，僅次於被評為A級（貪腐風險很低）的紐西蘭，這也是我國連續第3次（2013年、2015年）被評比為低度風險的國家，顯示台灣在國防領域的廉能透明機制與努力，整體而言獲得國際正面肯定。

廉政署指出，自2013年開始，國防部設立政風室，以複式布網方式，強化國軍廉潔、透明、課責等機制，如今已產生正面效應。2020年「政府國防廉潔指數」我國與英國、挪威、比利時、荷蘭、德國、瑞士、和拉脫維亞八國被歸類為B級，屬低度風險的國家；這也是我國連續第3次（2013、2015）被評比為低度風險的國家，僅次於被評為A級（貪腐風險很低）的紐西蘭，顯示我國在國防領域的廉能透明機制與努力，整體而言獲得正面肯定。