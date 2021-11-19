快訊

第一份台灣人觀點的餐飲評鑑 「500盤」完整得獎名單

政策轉彎！春節「7+7+7」方案返家快篩 直接改為公費快篩

桃警為績效勾結賭博電玩業者假取締 法院判刑

中央社 / 桃園19日電

桃園市離職警員朱崇瑋為了績效，任職期間與賭博電玩業者勾結，洩漏取締時間後，業者設置假機台和假負責人讓朱員逮捕。桃園地方法院今天判處朱男3個有期徒刑1年2月，應執行2年。

桃園地方法院今天發布新聞稿表示，朱崇瑋在民國99年至101年間擔任桃園市政府警察局八德分局四維派出所警員（現已非警職），期間為達成取締賭博電子遊戲場所績效，與賭博電玩業者謝騏任勾結。

桃園地院表示，朱崇瑋藉由先告知謝男取締時間，讓謝男設置假的電子遊戲機，並找來人頭冒充賭博電玩場所負責人，在取締當天讓喬裝成賭客的朱崇瑋與其餘不知情的員警逮捕，3度藉此達成績效。

桃園地院表示，朱崇瑋的所行足以損害桃園警方、桃園地檢署對於調查、偵查犯罪的正確性，且無端浪費司法資源，但考量他在審理時坦承犯行，是為圖績效而急功近利，無加害他人的目的，犯罪動機、目的尚非惡劣難赦。

桃園地院今天依共同犯行使公務員登載不實文書罪，判處朱崇瑋3個有期徒刑1年2月，應執行有期徒刑2年，可上訴。

桃園 賭博 警察

延伸閱讀

桃園9月男嬰懼奶 家長調監視器懷疑遭強灌奶水

員警勾結賭博電玩做假績效 所長貪汙官司纏訟10年獲無罪

桃園復興區補助金5000歷年最高 12月起開放申請

空降參戰桃園出局？他點名陳時中可能選台南市長

相關新聞

跟騷法三讀通過！八大騷擾樣態 最重五年徒刑

立法院上午三讀通過「跟蹤騷擾防制法」，明確定義八大跟騷樣態，包含監視、守候、尾隨等，最重將可處五年徒刑，該法將於公告後6...

獨／小英論文門案刀已出鞘…檢方遞狀聲請通緝彭文正

台大新研所前所長彭文正質疑總統蔡英文博士論文非真，蔡英文提告，彭文正被訴加重誹謗罪，台北地方法院上月20日開庭，彭滯美未...

爆韓國瑜曾入少年觀護所 台聯黨主席判要賠60萬並道歉

高雄市前市長韓國瑜參選第15屆總統時，被台灣團結聯盟黨主席劉一德爆料年少時曾因北聯幫案子，在少年觀護所接受感化教育。韓國...

新北檢警重大疏失！警方夜間詢問致拘留超時有何程序問題？

日前有媒體以「離譜！拘留超時」作為標題，報導新北警逮捕搶奪案被告後，卻在夜間進行警詢，又算錯法定障礙時間，導致被告遭到檢警拘留超過24小時，違反憲法與刑事訴訟法之規範，因此法院只能認定程序違法而必須放人，然而被告在被釋放後四天再犯搶奪案。

黃士修辯論問「身家準備好了嗎」 　綠營議員告發恐嚇

民進黨籍新北市議員張志豪今天下午前往新北地檢署，按鈴告發重啟核四公民投票案領銜人黃士修涉及恐嚇，理由是黃在公投意見發表會...

女檢察官開庭「嘴」法官不公　檢審會議處：促其注意　

新北地方檢察署顏姓女檢察官蒞庭時，挨被告罵髒話，認為法官未積極處理，暗指法官審案不公「藍袍底下其實是白袍」；法務部檢察官...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。