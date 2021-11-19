桃警為績效勾結賭博電玩業者假取締 法院判刑

桃園市離職警員朱崇瑋為了績效，任職期間與賭博電玩業者勾結，洩漏取締時間後，業者設置假機台和假負責人讓朱員逮捕。桃園地方法院今天判處朱男3個有期徒刑1年2月，應執行2年。

桃園地方法院今天發布新聞稿表示，朱崇瑋在民國99年至101年間擔任桃園市政府警察局八德分局四維派出所警員（現已非警職），期間為達成取締賭博電子遊戲場所績效，與賭博電玩業者謝騏任勾結。

桃園地院表示，朱崇瑋藉由先告知謝男取締時間，讓謝男設置假的電子遊戲機，並找來人頭冒充賭博電玩場所負責人，在取締當天讓喬裝成賭客的朱崇瑋與其餘不知情的員警逮捕，3度藉此達成績效。

桃園地院表示，朱崇瑋的所行足以損害桃園警方、桃園地檢署對於調查、偵查犯罪的正確性，且無端浪費司法資源，但考量他在審理時坦承犯行，是為圖績效而急功近利，無加害他人的目的，犯罪動機、目的尚非惡劣難赦。

桃園地院今天依共同犯行使公務員登載不實文書罪，判處朱崇瑋3個有期徒刑1年2月，應執行有期徒刑2年，可上訴。