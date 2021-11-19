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路面凹陷6公分卻沒照明 5騎士摔致1人亡 承包商遭判刑
新北市汐止區曜鼎營造公司，2018年承攬汐止福德一路高速公路橋下局部路段路基改善工程，現場警示標誌不明顯，也無足夠照明警告設施，有5台機車行經有「路面凹陷坑洞6公分高低差」紛紛摔車受傷，其中陳姓騎士顱內出血，事故後近約1個月身亡。士林地方法院認定賴姓負責人及承包工程現場負責人王姓男子，犯過失致死罪，判處6月徒刑，可易科罰金，均緩刑3年。
曜鼎公司2018年承攬汐止區公所發包的「年度災害緊急搶修及復建工程」在高速公路橋下改善局部路段路基，路面因施工有6公分的凹陷落差，賴身為負責人、王則是工程現場負責人，卻沒有注意環境，僅指示工人在施工道路兩旁放交通錐，再用黃黑相間橫桿連接，未設置夜間警告照明設施，就開放通行。
同年12月11日凌晨1時許，同一天晚上10時許，12月16日下午4時許，分別有3名騎士，因路面坑洞不平自摔受傷。受傷的騎士稱，交通三角錐離斷層路面僅約5公尺，沒有加設夜間照明。
同年12月16日晚上8時許，李姓騎士行經施工路段，因路面凹陷坑洞落差6公分，自摔倒地，顱骨骨折、頸椎受傷等傷害，隔天上午6時許，陳姓騎士行經同路段，因警示標示不明顯，沒發現挖刨路面5、6公分落差，頭部重創、骨盆骨折，將近1個月後身亡。
法官審酌，賴、王2人在施工道路前後兩端，沒有放置醒目的告示牌及警示燈等夜間警告照明設備，一時疏忽肇事，導致陳姓騎士傷重不治身亡，對家屬造成無可回復之損害，考量2人認罪，與家屬達成和解賠償，深具悔意，依過失致死罪判處6月徒刑，可易科罰金，均緩刑３年。
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