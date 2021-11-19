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梁佑南兒餐酒館遭砸店 嫌扯灌單還要店家請客遭訴

聯合報 / 記者王怡蓁／台北即時報導

藝人梁佑南的兒子方璿在台北市大安區經營餐酒館，今年9月3日卻傳出有酒客質疑店家灌單，拿刀威脅怒罵、打巴掌強迫灌酒，還搗爛店家包廂設施，警方陸續逮捕涉案的竹聯幫靖安會逄姓男子。檢方查出，逄姓男子不滿餐廳餐餐太慢，與餐廳員工起爭執，方璿進包廂與逄男協商，卻慘遭對方痛毆及被迫吸收3萬多元的帳單，台北地檢署今依恐嚇取財等罪將逄男等11人起訴。

檢警調查，今年9月3日凌晨，自稱竹聯幫靖安會的逄男等人前往方璿經營的餐酒館消費。喝到凌晨4點多，酒醉的逄男等人認為店家服務品質不佳，還質疑帳單金額灌水，要求店長方璿進包廂，引爆口角，隨後方璿便遭對方圍毆，還亮刀威脅，其他酒客還丟酒杯，砸壞點唱機。

警方獲報到場時，涉嫌砸店的酒客均離開，剩方璿一人在場，警方發現包廂內被破壞。經調閱監視器後，逐一過濾出涉嫌鬧事者身分。

逄男等人到案後否認犯意，表示不滿店家灌單才鬧事。檢方今偵結，依恐嚇取財等罪將逄男等11人起訴。

警方逮捕鬧事的逄男等人。記者廖炳棋／翻攝
警方逮捕鬧事的逄男等人。記者廖炳棋／翻攝

恐嚇 竹聯幫 監視器

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