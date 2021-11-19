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中檢針對公投及立委補選開會 加強查緝賭盤
台中地檢署檢察長黃謀信，昨天與警調召開「公投投票及第10 屆立法委員台中市第2選區缺額補選查察會議」，加強偵辦選舉賭博、假訊息、選舉暴力等案件，檢察長黃謀信強調選舉查察是首要及重要工作，以維護選舉的公平性與乾淨選風。
第10屆立委台中市第2選區缺額補選，由國民黨提名的前立委顏寬恒，與民進黨徵召醫師林靜儀對決，檢警調全面查緝選舉賭盤，並及時處理選舉案件，讓民眾了解政府查緝犯罪、維護公平選舉決心。
台中地檢署檢察長黃謀信，為因應今年12月18 日的全國性公民投票，以及及明年1月9日台中市第二選區立法委員補選，昨在該署與台中市警局、法務部調查局台中市調查處首長等，召開「公投投票及第10 屆立法委員臺中市第2 選區缺額補選查察會議」，宣示查賄決心，加強查緝賭盤。
檢警調單位均提出相關工作報告，凝聚查察賄選共識，除查緝賄選外，亦請司法警察機關加強偵辦選舉賭博、假訊息、選舉暴力等案件，並應謹慎、及時處理選舉案件，讓民眾了解政府查緝犯罪、維護公平選舉決心。
檢察長黃謀信，強調公投投票及立法委員補選，社會大眾很重視，除應加強蒐報情資，查明有無違反公投法、選罷法之情事外，對於選舉賭博查察，更應加強查緝力道，尤其在偵辦博弈集團案件，更應注意有無與選舉賭博關聯之情事，另只要網絡及媒體上有選舉賭博訊息，即應立即調查並視情節報請本署檢察官指揮偵辦。
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