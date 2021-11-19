原子筆狠戳瞎隔壁床病友 他竟稱：不想被關在醫院

廖姓男子情緒不穩在桃園住院時，自稱「不想被關在這」、「想要出院」，竟趁徐姓病患睡覺時拿原子筆猛刺瞎他右眼；審理時，廖還說以前在別的醫院也做過一樣的事，目的是為了出院，法院認為他邏輯清楚，沒因精神導致辨識能力降低，不予以減刑，依重傷害罪判他5年6月，可上訴。

檢警調查，廖男2019年7月19日住院，時隔才4天他認為若是攻擊同病房病患，醫院就不會不願繼續收治他，這樣就可以出院，竟趁著一旁徐姓患者躺在床上睡覺時，拿原子筆猛力戳對方右眼，害徐經治療仍失明，達到毀敗一目視能的重傷害結果。

廖男在警詢、偵查及審理時均坦承不諱，並有監視器、扣案原子筆佐證，醫院診斷也指出，徐男右眼全層鞏膜角膜撕裂傷，依目前醫療水準，恢復視力可能性極低。

廖的辯護人則主張，廖男因精神疾病長期安置療養機構，行為時屬精神障礙而無法辨識其行為違法抑或辨識能力顯著降低，應適用刑法第19條。

但法院調閱廖男的病例、心裡諮商資料，並將他送精神鑑定，結果認為廖雖符合思覺失調症，但無證據顯示他作案時，受精神症狀影響導致辨識行為能力降低或不能程度。

另廖男在警詢時也說，他知道用原子筆攻擊眼睛會造成失明，並稱他攻擊徐男的願因是自己想要出院，還直言「我不想被關在這了」，自己在別的醫院也做過一樣的事情，他認為徐的眼睛應該瞎了等語，犯後還將原子筆藏在病床下。