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金門一民眾質疑法官、法警「歹聲嗽」拉白布條抗議

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門1名劉姓民眾日前到金門地方法院出庭，因不滿魏姓法官與方姓法警態度不佳，今天偕同友人到金門地方法院門口拉白布條抗議，要求兩人道歉，對此，金門地方法院回應，對於同仁在執行職務時，有無違反相關規定或便民、禮民之原則，內部現正循法定程序處理中。

劉姓民眾一早就到金門地方法院外拉起超大白布條抗議，法院的法警金城分局聞訊都派出大批警力到場盯場，劉姓民眾沒大動作到場，僅在場表達訴求，並將陳情書交給金門地方法院，由法院書記官長李成在代表接受。

劉姓民眾表示，他在本月16日，帶著老婆與孩子到法院等待開庭，在走廊等待時，就感覺法警的態度不友善，一開庭，法官對他們的「問案態度」也很有問題，讓他年幼的孩子也受到驚嚇。

劉姓民眾無奈的說，他只是來出席場家事法庭而已，沒想到因為該案的法官更換，讓他竟然遭到新接替法官的斥責，他在步出法庭後，自己隨口碎念，「怎麼法官這麼兇」，竟被法警誤會，又大聲斥責「他罵法官」。

他說，「犯了錯，就應該要道歉」，要求法警跟法官要向他公開道歉。

對此，李永在表示，當事人在日前到院開庭，庭中法官請其暫時退庭，當事人在步出法庭之際，初步瞭解疑似因對庭訊過程不滿意，即喃喃自語並口出三字經，宣洩情緒，執庭法警誤以為他是在辱罵法官，以致產生誤解。

金門地方法院也發出3點聲明:

1.此案為認可收養未成年子女之家事事件，依法不得公開審理。法官依家事事件法進行調查程序，此係認可與否前之必要作為，綜合事實調查結果，以子女最佳利益為考量，作為將來裁定之基礎，符合家事事件法之立法精神。又法官依法獨立審判，不受任何不當外力影響，仍將秉持相關法規及最有利於子女利益方向審理，不受陳抗事件干擾。

2.該院法官以外同仁於執行職務時，有無違反相關規定或便民、禮民之原則，該院內部現正循法定程序處理中。

3.至於陳抗內容請求公開播放法庭錄音乙節，依法院組織法之規定，於法不合，但當事人仍可循該法之規定，聲請法院許可交付法庭錄音，但不得散布、公開播送或為非正當目的之使用。

金門劉姓民眾到法院抗議，並將陳情書交給金門地方法院書記官長李成在（右）。記者蔡家蓁／攝影
金門劉姓民眾到法院抗議，並將陳情書交給金門地方法院書記官長李成在（右）。記者蔡家蓁／攝影
金門劉姓民眾到法院抗議，不滿魏姓法官與方姓法警態度不佳。記者蔡家蓁／攝影
金門劉姓民眾到法院抗議，不滿魏姓法官與方姓法警態度不佳。記者蔡家蓁／攝影
金門1名劉姓民眾日前到金門地方法院出庭，因不滿法官與法警態度不佳，今天到法院門口拉白布條抗議。記者蔡家蓁／攝影
金門1名劉姓民眾日前到金門地方法院出庭，因不滿法官與法警態度不佳，今天到法院門口拉白布條抗議。記者蔡家蓁／攝影
金門地方法院法院書記官長李成在回應，對於同仁在執行職務時，有無態度不佳，內部現正循法定程序調查中。記者蔡家蓁／攝影
金門地方法院法院書記官長李成在回應，對於同仁在執行職務時，有無態度不佳，內部現正循法定程序調查中。記者蔡家蓁／攝影

金門 陳抗 未成年

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