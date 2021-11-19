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員警勾結賭博電玩做假績效 所長貪汙官司纏訟10年獲無罪

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園市前八德分局員警朱崇瑋10年前和北台最大賭博電玩集團勾結，由業者指定人頭給警察抓達成績效，當年爆發牽連前四維所長曾廉智等10多名官警；桃園地院審理10年，痛斥朱浪費司法資源、急功近利，依偽造文書等罪判他2年，曾廉智涉嫌貪汙部分判處無罪，可上訴。

桃園地檢署2012年偵辦另案，發現警方竟和當時北台最大賭博電玩店勾結，起訴首腦陳東義、幫眾段樹丁、謝騏任等137人，另涉嫌包庇的警官曾廉智、警員朱崇瑋等17人，還是各分局負責賭博電玩查緝高手，被起訴後均已停職。

檢方起訴指出，朱崇瑋2010年至2012年間擔任桃園縣政府警察局八德分局四維派出所警員，為達取締賭博電子遊戲場所績效，和經營賭博、超商業者謝騏任夫妻、李姓員工勾結，雙方事先約好時間，由李指示人頭配合朱取締電子遊戲機。

檢方查出，朱男2010年10月21日和不知情鄭姓同事，一起到便利商店將冒充是現場負責人的孫姓男子逮捕，且朱明知孫並非設置電子遊戲機嫌疑人，竟仍將他依賭博、違反電子遊戲場業管理條例罪嫌報告當時八德分局長、桃園地檢檢察官並隨案移送。

另朱還用同樣手法，分別在2011年1月25日、2012年1月30日取締冒充的人頭，營造出取締績效卓越假象；案經多年審理，朱崇偉全部坦承犯行。

法院審酌，朱是受檢察官、司法警察命令協助偵辦案件的司法警察，本應清廉、謹慎勤勉，卻為圖取締績損害偵查正確性，無端浪費司法資源，考量他為圖績效而急功近利，無加害他人之私人目的，依3個共同犯行使公務員登載不實文書罪，各判1年2月，應執行2年。

另外四維所前所長曾廉智被訴貪汙罪嫌部分，法院認為檢方未載明是圖曾自己或第三人不法利益，且不論曾有因偽造文書取締績效，或冒充人頭取締，都非貪汙治罪所定不法利益，其餘也僅有單一自白，證據不足，與另名陳姓警員均判無罪。

桃園市警局八德分局。記者曾健祐／攝影
桃園市警局八德分局。記者曾健祐／攝影

賭博 桃園 警察

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