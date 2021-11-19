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司機偽造報單超買免稅菸 大陸船長無辜遭停職跨海求償

聯合報 / 記者林保光／即時報導

曾獲「安全優秀船舶」的大陸籍貨輪「萬通18輪（WAN TONE18）」，向某菸酒貿易公司訂購免稅菸上船，不料遭貿易公司貨運司機擅用名義，加購50條免稅菸牟利，經海關發覺報單不符裁罰，趙姓船長也被船公司停職1年多。趙打官司求償，高雄地方法院判決貿易公司及司機應賠趙314萬餘元。全案可上訴。

判決指出，2017年2月，萬通18輪於停泊台中港期間，趙姓船長向某菸酒貿易公司訂購18條免稅香菸，供在船上使用，但貿易公司蔡姓司機未經趙授權，便擅自以萬通18輪名義加訂50條免稅菸，並影印趙姓船長簽名及「青島萬通海運有限公司」印文，貼至出口報單，偽造萬通18輪委託訂購這50條免稅菸，在運菸上船後，把這50條香菸載離港區販售給他人，賺取免稅差價。

事隔2天，萬通18輪到高雄港等待轉運，財政部關務署高雄關關務人員登船查驗，發現出口報單上的免稅菸數量不符，對萬通18輪裁罰，並發覺其中有人偽造文書，案由台中地檢署偵辦，揪出蔡姓司機涉案，依偽造文書罪處分蔡緩起訴。

但是，趙姓船長卻遭船公司處分，並通告青島連航公司各輪，指趙違反台灣海關規定，令趙因而不能擔任船長18個月餘，損失工資美金11萬餘元（折合新台幣近357萬元）。趙因此跨海打侵權行為損害賠償官司，向貿易公司及蔡姓司機求償456萬餘元。

法官認為，趙姓船長受蔡姓司機不法行為牽連，才遭船公司停職，而且貿易公司未盡監督之責，須同負賠償責任。

大陸青島「萬通18輪」趙姓船長因台灣貿易公司司機偽造文書，害他遭公司停職，他跨海打官司獲勝訴。圖／擷自海事服務網
大陸青島「萬通18輪」趙姓船長因台灣貿易公司司機偽造文書，害他遭公司停職，他跨海打官司獲勝訴。圖／擷自海事服務網

偽造文書 海關 高雄港

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