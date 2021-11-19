台聯黨主席要賠韓國瑜60萬並道歉 法院判決理由出爐！

高雄市前市長韓國瑜參選第15屆總統時，被台灣團結聯盟黨主席劉一德爆料年少時曾因北聯幫案子，在少年觀護所接受感化教育。韓國瑜提告，劉刑事部分獲不起訴處分；民事部分，韓求償100萬元並公開道歉，台北地方法院今判劉應賠償60萬元並在臉書道歉，可上訴。

韓國瑜主張，他前年身為高雄市長，後登記參選第15屆總統，而劉一德未經查證同年12月18日下午2時許在個人臉書直播，指他在18、19歲時是北聯幫成員，曾和綽號「仔仔」的北聯幫成員饒台生一起進少年觀護所。

他認為，劉一德言論經各大媒體轉載，已嚴重侵害他的名譽，要求劉賠償100萬元，並在臉書、三大報、聯合新聞網等四家新聞網站刊登道歉聲明。

劉一德抗辯，他和友人聊天時，對方告知曾在台南少年觀護所見過韓國瑜，且韓身為總統參選人，個人經歷是公眾利益相關議題，經過他和台聯黨黨內同仁查證結果，認為有人說法為真，才會透過臉書直播質疑韓國瑜曾被收容在台南少年觀護所。

他認為，自己的言論只是表達對韓國於個人經歷的合理懷疑，屬於合理評論的範疇，且已經盡合理查證義務，有相當理由確信有人的言論為真，沒有侵害韓的名譽。

法院開庭時，劉一德委任律師指出，劉當時有請立委柯建銘幫忙查證，也有請人到觀護所詢問，又由韓國瑜口述、黃光芹採訪撰述的「跟著月亮走」，記載韓高中時期曾先後就讀恆毅中學、自由中學，坦承曾犯下「不好寫進書中的錯誤」，可推論確實發生過什麼事情。