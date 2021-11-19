聽新聞
test
0:00 / 0:00
他懷疑老婆「討客兄」揪姊姊裝攝影機 下場慘了！
擔任水電工的呂姓男子懷疑妻子在兩人共有的套房搞婚外情，要求代售套房、擁有鑰匙的姊姊在天花板裝攝影機，拍到妻子與陌生男子在套房中；妻子反告呂姓姊弟違反通訊保障及監察法，一、二審判呂姓姊弟各3月徒刑，緩刑2年，最高法院駁回上訴定讞。
判決指出，呂和妻子共同出資購買套房，但兩人均未居住在套房，而是出租，而2016年中下旬開始委託呂姊出售，並給鑰匙方便帶看；呂懷疑妻子和他人通姦，2018年1月20日委託有套房鑰匙的姊姊在流理台上方天花板間接照明飾板安裝攝影。
攝影機確實拍到妻子和一名男子在套房內逗留，呂和妻子事後簽署通姦和解協議書，妻子也因此得知被竊錄一事，依違反通保法提告呂男姊弟。
兩人坦承有安裝攝影機，但供稱其他仲介帶看時，有自稱屋主的女子、陌生男子在屋內，套房有其他人使用過的痕跡，才會裝機確認是否有不明人士擅闖，且套房是空屋，並沒有違反通保法規定。
法院認為，套房雖為空屋，但不是任何人都能隨意進出，妻子是屋主，在套房內的言語和舉動仍受隱私權保障，考量呂姓姊弟犯罪動機非基於單純惡意，惡性非重，一、二審依違法監察他人通訊罪各判3月徒刑，得易科罰金，並宣告緩刑2年，須提供40小時義務勞務；最高法院認為原審判決沒有違誤，駁回上訴定讞。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言