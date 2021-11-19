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她遭前夫強暴為小孩向法官求情 前夫被判刑2年

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

商人阿龍與小鳳已離婚5年，但雙方仍住在一起，他今年初親吻她胸部，撫摸她下體，欲與她嘿咻，但被害人哭喊「我不要」、「繼續這樣做，我會活不下去」，他始中止犯行，小鳳告訴男友後報警處理，台中地院法官考量被害人小鳳表示「阿龍平時對小孩有付出，因擔心小孩沒有父親，願意原諒他」，遂依強制性交未遂罪從輕判刑2年。可上訴。

阿龍坦承曾對前妻小鳳親吻頸部、胸部，以手撫摸大腿之行為等情，但否認何強制性交犯行，辯稱他與小鳳離婚後，猶繼續同住，於雙方聊天氣氛下，自然而然發生，過程並無違反她意願，撫摸至被害人大腿處時，因被害拒絕，他隨即停止繼續動作，雙方遂各自穿衣出門離去。法官不採信，予以判刑。

判決書指出，2016年9月間，阿龍與小鳳離婚後，為照顧年幼子女，雙方仍共同居住在市區。至今年1月4日下午，阿龍欲與小鳳嘿咻，不顧她表示「我已經有男朋友」、「我們已經離婚很久了」、「不可以這樣對我」，仍將她壓在床上，親吻她頸部、胸部，又以手撫摸她下體附近處，但因小鳳依舊持續哭喊「我不要」、「繼續這樣做，我會活不下去」，他見狀始停止繼續動作。被害人小鳳離開住處後，告知男友，並報警處理，再至醫院驗傷。

法官勘驗案發後，雙方使用通訊軟體LINE對話內容，阿龍稱「親愛的、小心開車喔！記得接孩子、我喝酒了、愛你喔！」，小鳳問「你今天為什麼要那樣對我？做什麼事情要理智一點，你這麼做有些過分，沒辦法原諒」；阿龍「愛你啊、跟妳男朋友一樣」，小鳳回稱「強暴女人這叫愛」。

合議庭認為，案發後，小鳳指責阿龍性侵害舉動的不滿情緒或舉措，以及阿龍求小鳳原諒，足證阿龍性侵未遂犯行足以認定。法官審酌，阿龍的犯行，致被害人受驚嚇，造成無法無法抹滅心理創傷程度非輕，犯後猶飾詞狡辯，未見悔意；並考量小鳳表示阿龍平時對小孩有付出，擔心小孩沒有父親，願意原諒他，予以判刑。

商人阿龍與小鳳已離婚5年，但雙方仍住在一起，今年初強暴小鳳未遂，法官考量被害人小鳳表示「阿龍平時對小孩有付出，因擔心小孩沒有父親，願意原諒他」，遂依強制性交未遂罪從輕判刑2年。可上訴。圖／本報資料照
商人阿龍與小鳳已離婚5年，但雙方仍住在一起，今年初強暴小鳳未遂，法官考量被害人小鳳表示「阿龍平時對小孩有付出，因擔心小孩沒有父親，願意原諒他」，遂依強制性交未遂罪從輕判刑2年。可上訴。圖／本報資料照

離婚 性侵

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