聽新聞
test
0:00 / 0:00
遇暖心愛心便當站闆娘勸說 通緝男配合員警歸案
高雄一名王姓男子因竊盜案件遭屏東地方法院及橋頭地方法院通緝，王男常會到楠梓區楠梓新路一處愛心便當站領便當，楠梓警分局員警昨天傍晚巡邏經過，見王男躲躲藏藏，以警用電腦一查，發現王男的通緝身分，愛心便當站陳姓老闆娘見狀勸王男進去後，出來要好好做人。
據了解，王男（38歲）為高雄人，今年10月因竊盜案件遭地院通緝，因居無定所又沒錢，已連續多日到楠梓新路一家位於商店街的愛心便當站領便當，與陳姓老闆娘也逐漸熟識。
楠梓警分局員警本月18日下午4時許巡邏經過該便當站，王男一見到員警就眼神閃爍、躲躲藏藏，身上還帶著酒味，員警以警用電腦查詢王男身分，發現王男是通緝犯，陳姓老闆娘見王男已瞞不下去，頻頻勸王男有案子要好好面對才能早點出來，出來之後好好做人。
王男離開前，陳姓老闆娘還暖心拿飲料讓王男可以配便當吃，王男向陳姓老闆娘道謝後才配合跟員警上車離開，員警依竊盜罪嫌將王男解送地檢署歸案。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言