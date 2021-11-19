遇暖心愛心便當站闆娘勸說 通緝男配合員警歸案

高雄一名王姓男子因竊盜案件遭屏東地方法院及橋頭地方法院通緝，王男常會到楠梓區楠梓新路一處愛心便當站領便當，楠梓警分局員警昨天傍晚巡邏經過，見王男躲躲藏藏，以警用電腦一查，發現王男的通緝身分，愛心便當站陳姓老闆娘見狀勸王男進去後，出來要好好做人。

據了解，王男（38歲）為高雄人，今年10月因竊盜案件遭地院通緝，因居無定所又沒錢，已連續多日到楠梓新路一家位於商店街的愛心便當站領便當，與陳姓老闆娘也逐漸熟識。

楠梓警分局員警本月18日下午4時許巡邏經過該便當站，王男一見到員警就眼神閃爍、躲躲藏藏，身上還帶著酒味，員警以警用電腦查詢王男身分，發現王男是通緝犯，陳姓老闆娘見王男已瞞不下去，頻頻勸王男有案子要好好面對才能早點出來，出來之後好好做人。

王男離開前，陳姓老闆娘還暖心拿飲料讓王男可以配便當吃，王男向陳姓老闆娘道謝後才配合跟員警上車離開，員警依竊盜罪嫌將王男解送地檢署歸案。 高雄一名王姓男子（右）因通緝身分居無定所，在愛心便當站老闆娘（左）勸說下，配合員警歸案。記者陳玫伶／翻攝 高雄一名王姓男子因通緝身分居無定所，在愛心便當站老闆娘勸說下，配合員警歸案。記者陳玫伶／翻攝

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