快訊

等了12年傅崐萁重回國民黨！黨務高層證實明花蓮頒黨證

爆韓國瑜曾入少年觀護所 台聯黨主席判要賠60萬並道歉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／小英論文門案刀已出鞘…檢方遞狀聲請通緝彭文正

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

彭文正。圖／聯合報系資料照片
彭文正。圖／聯合報系資料照片

台大新研所前所長彭文正質疑總統蔡英文博士論文非真，蔡英文提告，彭文正被訴加重誹謗罪，台北地方法院上月20日開庭，彭滯美未歸，檢方口頭聲請拘提、通緝彭文正，日前正式遞狀聲請拘提、通緝，法官審酌中。

檢方主張拘提、通緝彭文正，彭的律師認為，準備程序中被告可以不出庭，何況台灣防疫並未成功，彭回台灣有染疫的風險。

檢察官劉承武遞狀指出，有關彭文正上次不出庭，法院已合法傳喚並通知辯護人，彭卻無正當理由不出庭；彭藏匿美國，沒有陳報，卻在網路節目中故意陳報華盛頓白宮的地址，先說考慮到英國政治庇護，又改口在美國政治庇護，證明彭文正確實有逃亡之虞。

檢方認為，彭文正的律師張靜、李震華上次開庭表示會督促彭12月回國，但彭第2天即在節目中說「是律師說的」、「我沒有答應」，還說有人勸他不要回台，可證明彭會繼續藏匿在美。

狀子說，彭文正連續2次收傳票不出庭，沒有其他方式可確保審判進行，拘提、通緝是最小損害手段，強制處分並不過當。

檢方認為，彭文正在美國以誹謗案批評蔡英文、批司法程序、體制、機關而獲利，一再在網路強調「拋棄言論自由」，主觀上已經想在美國藏匿、逃亡。

檢方認為，逕行拘提、拘提及通緝在任何程序皆適用，包含準備程序；刑事訴訟審判的對象是被告，彭文正的犯意只有他能說清楚，辯護人主張準備程序不得拘提、通緝都不足採信。

聲請狀說，辯護人稱彭返台需強制隔離，法院給彭文正4個月以上時間回國受審，需隔離不是正當理由；況，東京奧運國手回台也住防疫旅館，奧運代表團可回台灣，彭就可以。

檢方說，台灣的悲哀在藍綠對立，彭文正的表達，可引發藍營不甘心的情緒，更易造成節目訂閱人數、點擊率、流量甚至捐款的增加；誹謗案有特殊性，彭有沒有挾怨報復？有沒有因言論獲利？彭要親自說明。

聲請狀說，檢察官不可能眼看被告一直找不合法、不正當的理由拖延訴訟，也不能只口頭主張拘提、通緝而不遞狀作為，如此將讓犯罪被害人認為台灣司法無能，因此開庭先主張拘提、通緝彭文正，後補書狀呈庭。

通緝 美國 東京奧運

延伸閱讀

為蔡英文論文告法官！彭文正人在美國聲請遠距視訊開庭

彭文正為「小英論文門」案求換法官 被行政法院駁回

台大教授賀德芬查「小英論文」告教育部 法院今判她敗訴

小英論文門案法庭駁火 檢察官出招：拘提、通緝彭文正

相關新聞

獨／小英論文門案刀已出鞘…檢方遞狀聲請通緝彭文正

台大新研所前所長彭文正質疑總統蔡英文博士論文非真，蔡英文提告，彭文正被訴加重誹謗罪，台北地方法院上月20日開庭，彭滯美未...

爆韓國瑜曾入少年觀護所 台聯黨主席判要賠60萬並道歉

高雄市前市長韓國瑜參選第15屆總統時，被台灣團結聯盟黨主席劉一德爆料年少時曾因北聯幫案子，在少年觀護所接受感化教育。韓國...

她遭前夫強暴為小孩向法官求情 前夫被判刑2年

商人阿龍與小鳳已離婚5年，但雙方仍住在一起，他今年初親吻她胸部，撫摸她下體，欲與她嘿咻，但被害人哭喊「我不要」、「繼續這...

遇暖心愛心便當站闆娘勸說 通緝男配合員警歸案

高雄一名王姓男子因竊盜案件遭屏東地方法院及橋頭地方法院通緝，王男常會到楠梓區楠梓新路一處愛心便當站領便當，楠梓警分局員警...

勾結人頭協會暗渡觀光客 白狼之子張瑋等10人遭訴

前記者洪慶淋涉嫌從2017年開始，虛設新北市水資源經濟發展協會等10間人頭協會，涉嫌勾結7家旅行業者，暗渡1454人次的...

詐團「一毛沒賺到」首腦也被抓 發起組織判6年還得強制工作

桃園陳姓男子出資、招募成員組成電信詐騙機房，經刑事局破獲時卻一毛錢都還沒賺到，檢警更查出他非單單金主更是發起人，法院也發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。