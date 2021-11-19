獨／小英論文門案刀已出鞘…檢方遞狀聲請通緝彭文正

彭文正。圖／聯合報系資料照片

台大新研所前所長彭文正質疑總統蔡英文博士論文非真，蔡英文提告，彭文正被訴加重誹謗罪，台北地方法院上月20日開庭，彭滯美未歸，檢方口頭聲請拘提、通緝彭文正，日前正式遞狀聲請拘提、通緝，法官審酌中。

檢方主張拘提、通緝彭文正，彭的律師認為，準備程序中被告可以不出庭，何況台灣防疫並未成功，彭回台灣有染疫的風險。

檢察官劉承武遞狀指出，有關彭文正上次不出庭，法院已合法傳喚並通知辯護人，彭卻無正當理由不出庭；彭藏匿美國，沒有陳報，卻在網路節目中故意陳報華盛頓白宮的地址，先說考慮到英國政治庇護，又改口在美國政治庇護，證明彭文正確實有逃亡之虞。

檢方認為，彭文正的律師張靜、李震華上次開庭表示會督促彭12月回國，但彭第2天即在節目中說「是律師說的」、「我沒有答應」，還說有人勸他不要回台，可證明彭會繼續藏匿在美。

狀子說，彭文正連續2次收傳票不出庭，沒有其他方式可確保審判進行，拘提、通緝是最小損害手段，強制處分並不過當。

檢方認為，彭文正在美國以誹謗案批評蔡英文、批司法程序、體制、機關而獲利，一再在網路強調「拋棄言論自由」，主觀上已經想在美國藏匿、逃亡。

檢方認為，逕行拘提、拘提及通緝在任何程序皆適用，包含準備程序；刑事訴訟審判的對象是被告，彭文正的犯意只有他能說清楚，辯護人主張準備程序不得拘提、通緝都不足採信。

聲請狀說，辯護人稱彭返台需強制隔離，法院給彭文正4個月以上時間回國受審，需隔離不是正當理由；況，東京奧運國手回台也住防疫旅館，奧運代表團可回台灣，彭就可以。

檢方說，台灣的悲哀在藍綠對立，彭文正的表達，可引發藍營不甘心的情緒，更易造成節目訂閱人數、點擊率、流量甚至捐款的增加；誹謗案有特殊性，彭有沒有挾怨報復？有沒有因言論獲利？彭要親自說明。

聲請狀說，檢察官不可能眼看被告一直找不合法、不正當的理由拖延訴訟，也不能只口頭主張拘提、通緝而不遞狀作為，如此將讓犯罪被害人認為台灣司法無能，因此開庭先主張拘提、通緝彭文正，後補書狀呈庭。