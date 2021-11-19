勾結人頭協會暗渡觀光客 白狼之子張瑋等10人遭訴

前記者洪慶淋涉嫌從2017年開始，虛設新北市水資源經濟發展協會等10間人頭協會，涉嫌勾結7家旅行業者，暗渡1454人次的中國人來台，「白狼」張安樂之子張瑋經營的「華夏大地旅行社」也在名單上。台北地檢署今偵結，依違反台灣地區與大陸地區人民關係條例等罪嫌，將張瑋等10人起訴，並建請法院宣告沒收犯罪所得。

檢警調查，根據法規，中國人民來台需要主管機關許可，且官員來台只能申請「短期專業交流」入境，還需由有相關專業領域的「甲種」旅行社代辦申請。不過，有業者找來民間機構製作不實的交流資料，再向移民署提出申請。