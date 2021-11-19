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勾結人頭協會暗渡觀光客 白狼之子張瑋等10人遭訴

聯合報 / 記者王怡蓁／台北即時報導

前記者洪慶淋涉嫌從2017年開始，虛設新北市水資源經濟發展協會等10間人頭協會，涉嫌勾結7家旅行業者，暗渡1454人次的中國人來台，「白狼」張安樂之子張瑋經營的「華夏大地旅行社」也在名單上。台北地檢署今偵結，依違反台灣地區與大陸地區人民關係條例等罪嫌，將張瑋等10人起訴，並建請法院宣告沒收犯罪所得。

檢警調查，根據法規，中國人民來台需要主管機關許可，且官員來台只能申請「短期專業交流」入境，還需由有相關專業領域的「甲種」旅行社代辦申請。不過，有業者找來民間機構製作不實的交流資料，再向移民署提出申請。

檢警調查，2017年至2019年間，洪慶淋所虛設的10家民間團體涉嫌向每名申請者索取1000元至2000元不等的價碼，販售假交流的計畫，2年多來與20多家旅行業者合作，其中包含張瑋與妻子王姝茵經營的「華夏大地旅行社」，暗渡至少1454人次的中國人入境，其中不乏中國官員，粗估不法所得約300萬元。台北地檢署今依違反台灣地區與大陸地區人民關係條例等罪嫌，將張瑋等10人起訴，並建請法院宣告沒收犯罪所得。

前記者洪慶淋涉嫌從2017年開始，虛設新北市水資源經濟發展協會等10間人頭協會，涉嫌勾結7家旅行業者，暗渡1454人次的中國人來台，「白狼」張安樂之子張瑋（圖中）經營的「華夏大地旅行社」也在名單上。圖／聯合報系資料照
前記者洪慶淋涉嫌從2017年開始，虛設新北市水資源經濟發展協會等10間人頭協會，涉嫌勾結7家旅行業者，暗渡1454人次的中國人來台，「白狼」張安樂之子張瑋（圖中）經營的「華夏大地旅行社」也在名單上。圖／聯合報系資料照

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