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爆韓國瑜曾入少年觀護所 台聯黨主席判要賠60萬並道歉

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爆韓國瑜曾入少年觀護所 台聯黨主席判要賠60萬並道歉

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

高雄市前市長韓國瑜參選第15屆總統時，被台灣團結聯盟黨主席劉一德爆料年少時曾因北聯幫案子，在少年觀護所接受感化教育。韓國瑜提告，劉刑事部分獲不起訴處分；民事部分，韓求償100萬元並公開道歉，台北地方法院今判劉應賠償60萬元，並在劉一德臉書上刊登道歉聲明，可上訴。

劉一德2019年12月18日在記者會指出，根據韓國瑜過去「鐵窗好友」提供線索，韓在少年時期曾進出過台南少年觀護所；檢方認為，韓當時身為高雄市長，也是總統候選人，行為會受到全民嚴格檢視，劉有經合理查證，確信傳播內容屬實，沒有誹謗的實質惡意，與構成要件不符，屬憲法言論自由保障範疇，罪嫌不足處分不起訴。

民事部分，台北地院開庭時，劉一德委任律師指出，劉當時有請立委柯建銘幫忙查證，也有請人到觀護所詢問，又由韓國瑜口述、黃光芹採訪撰述的「跟著月亮走」，記載韓高中時期曾先後就讀恆毅中學、自由中學，坦承曾犯下「不好寫進書中的錯誤」，可推論確實發生過什麼事情。

律師表示，劉經過各方查證後，結果仍「無法查證」，但查不到不代表沒有，才會開記者會要求韓國瑜講清楚，認為劉已盡查證義務。

韓國瑜委任律師指出，柯建銘當時回應無法查證，且觀護所也回應少年紀錄會被註銷，現有資料沒有韓，再者書也沒有寫韓進入觀護所，劉無法查證仍發表言論，應負賠償責任。

高雄市前市長韓國瑜參選總統時，被台灣團結聯盟黨主席劉一德爆料年少時曾因北聯幫案子，在少年觀護所接受感化教育。報系資料照片
高雄市前市長韓國瑜參選總統時，被台灣團結聯盟黨主席劉一德爆料年少時曾因北聯幫案子，在少年觀護所接受感化教育。報系資料照片

韓國瑜 律師 柯建銘

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