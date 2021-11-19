詐團「一毛沒賺到」首腦也被抓 發起組織判6年還得強制工作

桃園陳姓男子出資、招募成員組成電信詐騙機房，經刑事局破獲時卻一毛錢都還沒賺到，檢警更查出他非單單金主更是發起人，法院也發現，陳曾向幹部稱「弄一間公司給你帶」，並掌控詐團資金、成員，具崇高領導地位，依發起組織罪等判他6年，令入勞動場所強制工作3年，可上訴。

檢警調查，陳男和身分不詳綽號「鳥哥」男子，從2018年8月起在桃園承租電信詐騙用機房，指派同夥出資買設備，並招募6人（均已判刑）加入，由陳男分派機房工作、監督詐欺成效，支應所需費用等，以此管理機房營運。

檢方查出，陳還指派莊姓同夥現場管理機房、擔任詐欺技術指導，並負責和俗稱「菜商」、「車商」的提供被害人名單、提供金融帳戶並轉匯詐欺被害人款項的集團聯絡，其餘分別任第一線、第二線詐騙人員，以假冒大陸網路商城操作錯誤，騙取被害人提供帳戶模式行詐。

因刑事局掌握情資，同年10月3日到場搜索破獲，發現詐團企圖對大陸10人行騙，但均無人受騙匯款而未遂，也查扣教戰手冊、機房證物等。

審理時，陳矢口否認發起組織，辯稱只是參與詐團，起初想做博弈沒賺錢才改做詐欺，一再堅稱自己「不是發起、主持的人」，也沒因詐騙獲得任何報酬。

法院發現，陳曾向莊說「弄一間公司給你帶」、「我都安排差不多了」，「我先把前置搞好」，可見陳對於本案詐欺集團「從無到有之產生具有決定性影響」，另根據其他成員證詞，也可見陳支應機房開銷、掌控成員進出，顯居於核心領導地位。

另外，陳在偵查時供稱，機房被查獲時，原本成員都不願坦承，是他進去勸成員承認，更可證明他在詐團中地位崇高，可對成員下行動指令。

法院認為，陳男正值青壯年，不思正途賺錢，竟發起犯罪組織向大陸地區人民行騙，損害我國形象、金融交易安全，且不僅出資發起，更立基於主持、操蹤，指揮角色。