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她正低頭專心滑手機 他「假撞人真襲胸」判拘役

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

周姓男子在台北市東區地下街趁一名女子低頭專心滑手機時，斜行到她的左側邊，假裝不小心碰到人，再趁機摸她的胸部，被訴性騷擾罪；台北地方法院審理，判周拘役50日，可易科罰金5萬元。可上訴。

法院審理時，周經合法傳喚不出庭，法官考量周的犯行應判處拘役刑，依刑事訴訟法規定逕行判決。

2020年10月19日晚間，被害人在東區地下街第2廣場柱子邊，低頭滑手機，周斜著靠近後，碰撞她並且襲胸，警方逮捕周，檢察官偵辦時，周否認性騷擾，檢方調閱監視器畫面，認定周犯行明確，起訴周。

判決指出，周姓男子曾因竊盜案發監執行，仍不知悔改，審酌後依累犯加重其刑；判決說，周的犯後態度欠佳，不具悔意，判他拘役50日。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

性騷擾 東區 刑事訴訟

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