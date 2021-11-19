影／周玉蒄爆料他酒醉隨地小便 張禹宣控告周涉嫌誹謗

國民黨台中市第2選區立委補選參選人顏寬恒競選團隊發言人張禹宣，針對資深媒體人周玉蔻昨在節目爆料，指他於2016年在國外出席APEC記者採訪團時，酒醉隨地小便，為了澄清此事，張聯絡了當時他在秘魯隨行翻譯ALEX，請ALEX還原整個採訪7天的過程，根本沒有周玉蔻所指涉的酒醉隨地大小便等事，張禹宣今天上午到台中地檢署按鈴控告周玉蒄涉嫌誹謗，由內勤檢察官受理。

資深媒體人周玉蒄在臉書回應稱「發言人才上任位子都沒坐熱，就來什麼按鈴申告？作什麼秀啊，要搶小冬瓜風頭嗎？媒體圈傳了好幾年，你既然出任顏寬恒的發言人，當然有必要檢視這個角色的適任性！私下查證，有人說確有此事；問你本人，否認説是有記者造謠，我們也平衡報導，標題説明了呀！那麼氣急敗壞幹嘛？」。

國民黨台中市第2選區立委補選參選人顏寬恒競選團隊發言人張禹宣，今天上午在律師陪同下，到台中地檢署按鈴控告周玉蒄涉嫌誹謗，由內勤檢察官受里。

張禹宣接受採訪時表示，昨天周玉蔻公開在其節目指控他在國外出席APEC記者採訪團時，酒醉隨地大小便，為了澄清此事，他聯絡了當時他在秘魯隨行翻譯ALEX，請ALEX幫他還原整個採訪7天的過程。

張禹宣指出，從ALEX的錄音檔中，很清楚談到採訪過程中，每天都是在工作、回到飯店就是準備明天採訪的事情，都很「正常」、根本沒有周玉蔻所指涉的酒醉隨地大小便等事，這段錄音檔完全可以證明周玉蔻的爆料是不實指控。

況且，在隔屆的APEC採訪團中，張禹宣還被同行記者推派為採訪團團長。若他是一個會在外交場合不知輕重的人，為何隔屆還會被推派成為APEC採訪團團長？

回顧周玉蔻這場惡意且錯假爆料，張禹宣為了澄清，他提供了當時同行記者與他的對話紀錄，證明對方對當時的錯誤爆料言論感到非常抱歉、他也提供了當時隨行翻譯的口白錄音檔，證明整個採訪過程我都十分正常。