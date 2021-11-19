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張綱維想出國重整遠航 法官駁：有逃亡之虞再限境8個月

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

圖為之前張綱維步出看守所資料照。記者柯毓庭攝影／報系資料照
圖為之前張綱維步出看守所資料照。記者柯毓庭攝影／報系資料照

遠東航空公司前董事長張綱維被控掏空36億元，偵查中羈押禁見，法院審理，裁定他8000萬元現金加2000萬元保證書交保，限制出境；張以母親罹癌為由聲請解禁，台北地方法院審理，裁定張本月17日起再限境8月。可抗告。

張綱維說，他每次都遵期到庭，全部財產也都在國內，加上還須照顧已罹癌第4期的母親，不會逃亡，希望解除限制出境處分。

張還說，遠航雖然目前無法營運，不過，遠航於國內外均有派駐人員經營的據點，公司遭廢照之後，國內外所有的據點都暫時停滯無法運作，亟需他出面重整。

法官審酌認為，依司法實務，被告於偵、審時就算都遵期到庭、定期報到，且在國內有家人、有固定住居所與財產等，仍有可能棄保潛逃出境，導致案件無法進行。

有關張網維聲稱要重整遠航一節，法官則認為，因現代科技發展，張綱維可以利用視訊或委託他人方式代為處理，目前張仍有逃亡之虞，因此再限制出境、出海8月。

遠航 罹癌 遠東航空

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