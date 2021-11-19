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新港奉天宮當街砍人案 檢方請求依殺人未遂重判3嫌

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導

發生於上個月嘉義縣新港鄉奉天宮前當街砍人事件，3名涉嫌砍人嫌犯今遭嘉義地檢署依殺人未遂罪嫌提起公訴；檢察官痛斥3人光天化日之下持刀械於公共場合當街砍人，簡直是目無法紀，請求法官從重量刑。

上月3日32歲洪姓男子自台北南下到新港奉天宮參拜，中午在廟前大街竟遭21歲、19歲2名張姓男子及19歲陳姓男子等3人涉嫌持刀械砍殺;先由19歲張男涉嫌持辣椒水及開山刀上前，朝洪男噴灑，並用力猛砍背部多刀，洪男受傷即往前逃跑，張、陳見狀各持開山刀隨同追砍洪男，致洪男遭猛砍後受傷嚴重而倒臥在地，洪男身中多處刀傷、血跡斑斑，場面驚悚，洪男緊急送醫經搶救撿回一命；張男等3人事後開車逃逸，嘉義縣警方獲報即於當天傍晚先後將3人逮捕歸案，依殺人未遂罪嫌移送法辦。

起訴書指出，3人受姓名不詳之人指示砍殺洪男，謀劃後即密切注意洪男作息及車輛行蹤，再尋找適當地點、時機，下手，張男等人僅為尋仇於光天化日之下尾隨告訴人，在公開場所內持刀砍殺告訴人，顯然目無法紀，嚴重影響社會治安及公眾安寧等情，請予以從重量刑，以資懲儆。

地檢署表示，近日全國各地發生多起聚眾施暴犯行，嚴重危害社會安全及治安，為維護多數民眾居住安全，對於聚眾施暴妨害公共秩序零容忍，為安定民心，遏阻是類案件定速查嚴辦，於符合羈押要件即向法院聲請羈押，並請法院從重量刑，並呼龥不法之徒切勿心存矯倖。

涉嫌在新港奉天宮當街砍人3嫌遭檢方請求依殺人未遂罪重判。記者李宗祐／攝影
涉嫌在新港奉天宮當街砍人3嫌遭檢方請求依殺人未遂罪重判。記者李宗祐／攝影

嘉義 殺人

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