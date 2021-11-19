聽新聞
test
0:00 / 0:00
網路兜售蔡依林、田馥甄演唱會門票 詐欺罪判3年6月
黃姓女子去年1月起在臉書、Instargram，或是用LINE群組，在網路販售蔡依林、田馥甄、外國歌手怪奇比莉、Alan Walker演唱會的門票不實訊息，歌迷們不疑有他，匯款購買演唱會門票，卻遲遲等不到門票，才知遭詐騙，警方清查受害人達35人，詐騙金額達38萬多元。屏東地院審理後，黃姓女子以網際網路對公眾散步詐欺取財罪、詐欺罪，不得易科罰金有期徒刑部分，應執行有期徒刑3年6月。得易科罰金部分，處有期徒刑2年，可易科罰金，以一天一千元折算，可上訴。
判決指出，黃女在去年1月起，在社群媒體臉書、IG，或是用LINE群組，佯稱她有蔡依林、田馥甄、外國歌手怪奇比莉、Alan Walker等歌手的演唱會門票，歌迷們不疑有他，有的一口氣買了5張，一次匯款1萬4400元給黃女，也有人分批買了4次，共匯款給黃女2萬7200元，也有歌迷分批買四次，共匯款5萬多元，但黃女卻只交付4000元演唱會門票，隨即失去聯繫。警方清查被害人多達35人，黃女詐得金額達38萬多元。
判決指出，黃女正值青壯之年，意不思以正當方式取得財物，僅為圖一己私利，獲取不法利益，且黃女的帳戶成為警示帳戶後，為取得被害人財物，仍利用不知情的羅男帳戶續為詐欺犯行，讓羅的帳戶也成為警示帳戶，增加國家犯罪成本，所為實不足取。黃女在檢警偵辦、法院準備程序時，都矢口否認，直到法院審理時，才坦承犯行。
合議庭審理後，黃女犯網際網路對公眾詐欺取財罪，處有期徒刑3年6月，不得易科罰金；詐欺罪，處有期徒刑2年，可易科罰金，一天一千元折算。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言