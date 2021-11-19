網路兜售蔡依林、田馥甄演唱會門票 詐欺罪判3年6月

黃姓女子去年1月起在臉書、Instargram，或是用LINE群組，在網路販售蔡依林、田馥甄、外國歌手怪奇比莉、Alan Walker演唱會的門票不實訊息，歌迷們不疑有他，匯款購買演唱會門票，卻遲遲等不到門票，才知遭詐騙，警方清查受害人達35人，詐騙金額達38萬多元。屏東地院審理後，黃姓女子以網際網路對公眾散步詐欺取財罪、詐欺罪，不得易科罰金有期徒刑部分，應執行有期徒刑3年6月。得易科罰金部分，處有期徒刑2年，可易科罰金，以一天一千元折算，可上訴。

判決指出，黃女在去年1月起，在社群媒體臉書、IG，或是用LINE群組，佯稱她有蔡依林、田馥甄、外國歌手怪奇比莉、Alan Walker等歌手的演唱會門票，歌迷們不疑有他，有的一口氣買了5張，一次匯款1萬4400元給黃女，也有人分批買了4次，共匯款給黃女2萬7200元，也有歌迷分批買四次，共匯款5萬多元，但黃女卻只交付4000元演唱會門票，隨即失去聯繫。警方清查被害人多達35人，黃女詐得金額達38萬多元。

判決指出，黃女正值青壯之年，意不思以正當方式取得財物，僅為圖一己私利，獲取不法利益，且黃女的帳戶成為警示帳戶後，為取得被害人財物，仍利用不知情的羅男帳戶續為詐欺犯行，讓羅的帳戶也成為警示帳戶，增加國家犯罪成本，所為實不足取。黃女在檢警偵辦、法院準備程序時，都矢口否認，直到法院審理時，才坦承犯行。