父病逝…離家多年長女持瑕疵遺囑分產百萬土地 法院判無效

屏東縣鄭姓老翁病逝後，長女持遺囑到地政機關辦理父親的遺產分割，3個弟妹接獲通知，發現突然冒出來父親的遺囑，內容獨厚經常行蹤不明，負債累累的大姐，分到價值722萬多元土地，其他三人卻僅分得各51萬元，三名弟妹提告訴請法院，屏東地方法院審理時，大姐未出庭，法官比對遺囑字跡與老翁生前寫的單據簽名運筆、筆勢不同，且內容有違常理，判定遺囑無效。可上訴。

判決指出，鄭姓老翁在2019年3月初過世，老翁留下多筆土地、房產，4名子女有繼承權，父親過世後，辦理遺產共同登記。未料鄭姓長女在同年4月，拿出獨自持有父親在2018年12月間預立遺囑，到地政事務所辦理遺產分割，將多筆土地登記在名下，鄭家三姐弟接獲地政通知後，對突然出現的遺囑感到訝異，內容獨厚大姐，1人分得公告地價722萬多元的土地，其餘3人才各分得51萬多元，該遺囑有多處破綻，向法院提起遺囑無效之訴。

判決指出，3弟妹提告主張，大姊出嫁後離婚多年，負債甚鉅，經常行蹤不明，平時鮮少返家探視父親，直到父親病危時才回來，父親生前多由他們照顧，分得遺產卻遠不如大姐，有違世俗常情，根據地政提供的遺囑影本，未經公證，多處筆跡不像父親的筆跡。

法官審理時，鄭姓長女未出庭，也未提出書面說明。法官認為，一般立遺囑者，為防止繼承人間產生紛爭，會找來公正第三者在場，或召集繼承人到場，宣示遺囑內容，避免遺囑被造假或竄改，但該遺囑立書過程隱晦不明，直至鄭家長女至地政機關登記前，竟無人知曉鄭翁生前曾預立遺囑，且遺囑書立時間，距離老翁死亡日期，幾近4個月之久，當時老翁意識清楚，若有立遺囑，卻沒有告知親近的家屬友人。