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被揪打架就去 與同夥7人把人打死依傷害致死起訴

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

林姓少年今年4月在友人邀約下，前往新北市新店區女子林雅婷家中與林女弟弟、林女前男友找來的朋友等其他7人，一同毆打租客吳男替林女出氣，未料眾人下手過重，吳男送醫後不治，林姓少年被依殺人罪嫌移送新北少年法庭。新北地檢署近日偵結此案，認為林姓少年並無殺人之意，但有與其他7人一同歐打吳男致死，依傷害致死罪嫌起訴。

林雅婷與弟弟林宜辰等六名成年人由台北地檢署起訴殺人罪嫌，另名羅姓未成年少年與涉嫌教唆殺人的林女前男友另案偵辦中。

檢警調查，林雅婷因不滿同住屋簷下的前夫好友吳男4月5日以簡訊傳送「我想幹你」等不雅字眼騷擾，向人在大陸的吳姓前男友與弟弟林宜辰求救，前男友立即致電朋友求助，由男子范富凱找上林姓、羅姓少年，告知兩人要打架，並由范開著載著林等4人一同前往。

林宜辰獲知姊姊被騷擾後，自備鐵棍並致電找來2名幫手後，8人碰面後由林女帶領進入屋內。眾人打開吳男未上鎖的房門，見吳男躺在床上睡覺，一陣叫罵後便合力以木棒、鐵棒等毆打吳男，過程中范富凱嫌短鐵球棒不好用，還搶走林姓少年攜帶的長鋁棒繼續打，直至眾人發現吳男昏迷不醒，林女在前男友等人要求下報警，但向警方誆稱她因收到吳男不雅訊息，要吳男搬走他卻突然自己抓狂用頭撞牆才躺臥血泊中。

吳男送醫後不治身亡，林宜辰在姊姊林女陪同下到派出所投案，檢警懷疑案情不單純，深入追查後發現一共八人涉案，新北地檢署認為林姓少年起初僅順從范富凱要求，前往教訓吳男，且打到一半球棒還被范搶走，認定林姓少年無殺害吳男之意，並且在吳男昏迷叫不醒時通知警消到場，應為傷害致死，依傷害致死罪嫌起訴。

另外7人，台北地檢署依殺人罪嫌起訴林姓姊弟等6成年人、另案偵辦林女吳姓前男友，林姓少年則由新北地檢署另案偵辦中。

新北地檢署依傷害致死罪嫌起訴林姓少年。圖／聯合報系資料照
新北地檢署依傷害致死罪嫌起訴林姓少年。圖／聯合報系資料照

殺人 未成年

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